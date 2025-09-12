HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿A qué hora ver 'El valor de la verdad' con Dayanita?

Dayanita será la próxima invitada en 'El valor de la verdad'. El programa conducido por Beto Ortiz se transmitirá este 14 de septiembre de 2025, después de 'Panorama', por Panamericana Televisión.

La actriz cómica Dayanita hablará sobre su relación con Miguel Rubio en 'El valor de la verdad'.
La actriz cómica Dayanita hablará sobre su relación con Miguel Rubio en 'El valor de la verdad'. | Foto: Panamericana Televisión

Dayanita llega a 'El valor de la verdad' con una participación que promete sacudir la farándula nacional. Su presencia en el sillón rojo ha sido anunciada como una de las más reveladoras de la temporada. El programa, conducido por Beto Ortiz, se ha convertido en un espacio donde las confesiones personales se enfrentan al escrutinio del polígrafo, y esta vez, la actriz cómica será la protagonista. La transmisión iniciará este domingo 14 de septiembre de 2025 a través de Panamericana Televisión, después de 'Panorama'.

A lo largo de su carrera, Dayanita ha sido figura de controversia, humor y resiliencia. Desde su salida de 'JB en ATV', su vida ha transitado por episodios que han captado la atención mediática. En esta edición del programa, se abordarán temas que van desde su turbulenta relación con Miguel Rubio, el imitador de Maluma, hasta su condecoración por parte del Congreso.

¿A qué hora ver a Dayanita en 'El valor de la verdad' en vivo?

'El valor de la verdad' con Dayanita será transmitido este domingo 14 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 10.00 p. m., a través de Panamericana Televisión. El programa mantiene su horario justo después de 'Panorama', como es habitual en sus emisiones dominicales.

La producción ha confirmado que esta edición incluirá preguntas sobre su vida privada, su relación con exparejas, episodios de violencia y la polémica condecoración que recibió en el Congreso. El formato del programa, que combina confesiones con verificación por polígrafo, ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

¿Dónde ver 'El valor de la verdad' en vivo con Dayanita?

Para ver las confesiones de Dayanita en 'El valor de la verdad' este domingo 14 de septiembre, solo necesitas sintonizar Panamericana Televisión (canal 5) en señal abierta. También estará disponible en la parrilla de cable de operadores como Movistar, Claro, DirecTV y Win TV.

Para quienes no puedan seguirlo por televisión, también estará disponible en vivo mediante la plataforma Latina Play, accesible desde dispositivos móviles y Smart TV, y el canal de 'El valor de la verdad' en YouTube. La transmisión en línea permitirá que tanto el público local como el internacional puedan acceder a la entrevista sin restricciones geográficas.

Lo que se espera de las confesiones de Dayanita en 'El valor de la verdad'

Dayanita, de 27 años, se sentará por segunda vez en el sillón rojo. En esta ocasión, se espera que hable sobre su expareja Miguel Rubio, a quien ha acusado de agresiones físicas y amenazas de muerte. También se abordarán momentos de su infancia marcados por la ausencia paterna y el consumo de sustancias, según el avance de 'El valor de la verdad'. La actriz ha expresado públicamente su temor a la soledad, una emoción que será explorada durante la entrevista.

Uno de los momentos más comentados será la pregunta directa sobre si ha ofrecido servicios sexuales, una interrogante que aparece en el adelanto, pero cuya respuesta aún no ha sido revelada. Además, se espera que Dayanita reflexione sobre su condecoración en el Congreso, promovida por el legislador Waldemar Cerrón, y que comparta su visión sobre el reconocimiento recibido.

