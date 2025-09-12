¿Quién es Dayanita, nueva invitada de 'El valor de la verdad'?

Desde que Dayanita inició su carrera como actriz cómica, los escándalos y la polémica la han acompañado. Sin embargo, pese a las situaciones mediáticas que ha enfrentado, la artista ha confesado en más de una ocasión arrepentirse de algunas decisiones y asegura estar dispuesta a seguir luchando por salir adelante. Tras haberse alejado de la televisión luego de su salida de 'JB en ATV', la comediante regresa y se sentará por segunda vez en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'.

Recordad por su carisma y por ser una de las figuras más queridas del humor televisivo peruano, revelará aspectos íntimos de su vida, incluyendo su conflictiva relación con su expareja Miguel Rubio, a quien señaló de haberla agredido y utilizado. Además, compartirá detalles sobre sus carencias emocionales, su lucha personal y la ausencia de una figura paterna en su vida. El episodio se transmitirá este domingo 14 de setiembre por Panamericana Televisión.

TE RECOMENDAMOS Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

¿Quién es Dayanita, la actriz cómica que regresa a 'El valor de la verdad'?

Dayanita nació el 31 de enero de 1998 en Pucallpa, región Ucayali, y actualmente tiene 27 años. Desde muy joven se trasladó a Lima en busca de oportunidades, donde comenzó como cómica ambulante. Fue allí donde conoció al también humorista Danny Rosales, quien la presentó a Jorge Benavides, productor y comediante que decidió incorporarla al elenco de 'El wasap de JB' en 2018, marcando su debut en la televisión nacional.

A lo largo de su carrera, Dayanita se consolidó como una de las figuras más reconocidas del programa ‘JB en ATV’, donde permaneció hasta 2023 y tuvo un breve regreso en 2024. Además, participó en otros espacios de entretenimiento como ‘El reventonazo de la Chola’, ‘Noche de patas’ y la obra teatral 'Habla causa'.

Congreso peruano condecora a Dayanita. Foto: captura ATV

En 2022 sorprendió al público al incursionar en la película ‘El bar de Dayanita’, una decisión que generó polémica. Sin embargo, lo que intensificó las críticas fue cuando el programa de Magaly la expuso por haber ofrecido citas privadas a cambio de dinero. Pese a las críticas y controversias, la actriz fue reconocida por el Congreso de la República por su aporte al arte y la cultura, en especial a la comunidad LGTBQ+, lo que desató diversas opiniones en el ámbito mediático.

¿Quiénes fueron las exparejas de Dayanita?

La primera relación pública de Dayanita fue con Max, a quien presentó en diciembre de 2019, cuando compartió una fotografía junto a él durante un viaje a Huancayo para recibir el Año Nuevo 2020. Aunque la actriz nunca confirmó oficialmente el romance, el joven dio una entrevista a un programa de espectáculos donde contó cómo conoció a la humorista e incluso reveló que pasó una noche en su departamento. Más adelante, también fue vinculada sentimentalmente con Brayan Taipe.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

En 2023, la actriz cómica sostuvo una relación con el comediante ambulante piurano Junior Flores, conocido como ‘Topito’, aunque terminó acusándolo de infidelidad. Su última pareja fue Miguel Rubio, con quien inició un romance en 2024. La relación estuvo marcada por idas y vueltas, hasta que en agosto de 2025 ella confirmó la separación. Sin embargo, recientemente Dayanita fue captado en un bar en actitudes cariñosas con otro hombre, pero aseguró que solo son amigos.