¿Qué preguntas responderá Dayanita en 'El valor de la verdad'?
Dayanita llega a 'El valor de la verdad' este domingo 14 de setiembre para hablar de su relación con Miguel Rubio, su infancia y los momentos más duros de su vida.
Dayanita se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' este 14 de setiembre a través de Panamericana Televisión, inmediatamente después del programa 'Panorama'. La humorista, recordada por su paso en 'JB en ATV', responderá preguntas sobre su vida personal, sus relaciones y los episodios más duros de su historia.
En el adelanto difundido por el programa, ya se mostró una de las interrogantes que generó gran controversia sobre su trabajo tras dejar la televisión. Además de sus confesiones sobre su expareja: “Me había metido un cachetadón porque yo le había descubierto una infidelidad”, contó Dayanita sobre Miguel Rubio.
Las preguntas que responderá Dayanita en 'El valor de la verdad'
Aunque el cuestionario completo todavía no se ha revelado, el adelanto del programa mostró el tipo de temas que se abordarán. Uno de los momentos más esperados será la respuesta a la polémica pregunta “¿Eres prost*****?”, que dejó impactada a la propia Dayanita durante la grabación.
El conductor Beto Ortiz también se dirigió directamente a Miguel Rubio, expareja de la actriz, quien estuvo presente en el set. Tras las acusaciones de agresión física y amenazas de muerte, el periodista lo encaró con una contundente pregunta: “¿Qué tienes que decir en tu defensa?”.
Dayanita y sus confesiones en 'El valor de la verdad'
Además de hablar de su relación con Miguel Rubio, a quien acusó de violencia e infidelidad, Dayanita confesó que ya no lo ama y que no siente nada por él, aunque admitió que él aún la quiere. Frente a ello, Beto Ortiz fue tajante y aseguró que el llamado 'Maluma peruano' solo la usa como su “cajero automático”.
La entrevista también profundizará en aspectos íntimos de la vida de la actriz, como la ausencia de su padre durante su infancia. “Si él estuviera conmigo, no me aferraría tanto a las personas”, reconoció Dayanita. Asimismo, reveló que lidió con episodios difíciles como el consumo de sustancias y su temor constante a la soledad, sentimientos que marcaron su trayectoria personal y profesional.