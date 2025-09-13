Susy Díaz no se quedó callada ante el revuelo mediático que envuelve a Maju Mantilla y su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien la acusa de presunta infidelidad. Fiel a su estilo frontal y sin pelos en la lengua, la excongresista salió en defensa de la recordada Miss Mundo, restándole importancia a las supuestas pruebas que circulan en redes y medios. "No veo cosas comprometedoras como que esté en un sauna 'calatayú'", ironizó, dejando claro que, para ella, las imágenes no demuestran nada contundente.

Con ese comentario, Díaz no dudó en devolverle el golpe al deportista, recordando el ampay que Salcedo protagonizó en 2023 con Mariana de la Vega, una mujer con la que fue captado en una situación comprometedora en un lujoso hotel en Lima.

Susy Díaz defiende a Maju Mantilla y lanza dardo a Gustavo Salcedo

La popular excongresista apareció en 'La noche habla', donde ofreció su opinión sobre la polémica que involucra a la exreina de belleza y su aún esposo. Salcedo, exmedallista y deportista, habría asegurado ante la prensa que Maju le fue infiel con el productor de Latina, Christian Rodríguez Portugal, y con el actor colombiano George Slebi. Aunque fuentes cercanas al caso afirman que existen pruebas, hasta el momento solo se han difundido chats entre Salcedo y terceros, además de fotografías de Maju junto a Rodríguez que ya circulaban públicamente.

En ese contexto, Susy Díaz restó importancia a las supuestas evidencias, señalando que no encontraba nada comprometedor en ellas. Sobre los mensajes en los que Maju se referiría a su productor como "amor", comentó: "Yo también hablo así con mis amigos, mis amigas". Ric La Torre, conductor del programa, replicó que en su caso era comprensible porque estaba soltera, pero que la situación de Mantilla era distinta.

A pesar de ello, Susy mantuvo su postura y recordó el escándalo protagonizado por Gustavo Salcedo, cuya fotografía en toalla junto a Mariana de la Vega fue difundida en un conocido ampay que remeció a la farándula nacional en 2023. "No veo cosas comprometedoras como en un sauna, como que estén 'calatayús' paleteándose", sentenció.

"Hizo mal en hablar": Susy Díaz pone en duda el testimonio de Gustavo Salcedo

Susy Díaz no solo recordó el ampay de Gustavo Salcedo con Mariana de la Vega, sino que también cuestionó sus recientes declaraciones, apelando a su propia experiencia. "Hizo mal en hablar. ¿Por qué no habló cuando lo ampayaron en el sauna? Con todo lo que me ha pasado en la vida, no confío en los hombres", expresó tajante.

Más adelante, al ser consultada sobre si Maju debería pronunciarse respecto al presunto romance con su productor Christian Rodríguez Portugal, la personalidad televisiva reiteró que, en su opinión, no existen pruebas concretas de una infidelidad. "Yo solamente he visto una situación de su expareja en un sauna. El videíto manda. Lo otro que están hablando, no veo pruebas fehacientes, no veo videos. Yo creo lo que veo, y no veo nada", sentenció en 'La noche habla'.