Maju Mantilla le habría sido infiel en más de una ocasión a Gustavo Salcedo. Foto: Composición LR/Captura/'Magaly TV, la firme'

La farándula peruana volvió a sacudirse con las declaraciones de Magaly Medina, quien reveló detalles sobre la crisis que atravesó el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Según la conductora, el empresario habría confirmado que descubrió a la ex Miss Mundo en un romance clandestino con su productor Christian Rodríguez Portugal en julio de 2023.

De acuerdo con Medina, la discusión ocurrió el 9 de julio de ese año, luego de que Salcedo encontrara conversaciones comprometedoras en el celular de su esposa. Al día siguiente, el 10 de julio, fecha del cumpleaños de Mantilla, la conductora apareció en vivo notablemente afectada y con lágrimas en los ojos, un gesto que en su momento fue interpretado como mera sensibilidad por la ocasión, pero que ahora tendría otra explicación.

Maju Mantilla habría llorado en su cumpleaños tras ser descubierta por Gustavo Salcedo

Durante la transmisión de su programa, Maju Mantilla agradeció entre sollozos el apoyo de sus compañeros, diciendo: “Hoy día amanecí sensible, no sé por cosas que pasan, pero estoy contenta de celebrar mi cumpleaños con ustedes”. En ese momento, el público asumió que se trataba de una reacción emotiva propia de la fecha, aunque, según Medina, en realidad reflejaba el duro momento que atravesaba su relación con Gustavo Salcedo.

"¿Y recuerdan ustedes que el 10 de julio del 2023, día de su cumpleaños, ella aparece junto a sus compañeros y rompe en llanto? Eso no habría sido porque amaneció sensible, ni porque era su cumpleaños, sino porque habría tenido una conversación el día anterior, donde su exesposo descubre unas conversaciones que desataron una pelea en el matrimonio", aseguró Medina Vela.

El silencio público y las apariencias familiares de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

La periodista recordó que, incluso después del escándalo en el Westin de Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega, la pareja continuó mostrando unión. En mayo de 2024, Maju Mantilla y su todavía esposo aparecieron juntos en actividades familiares, compartiendo viajes y eventos sociales, lo que llevó a muchos a pensar que los rumores eran infundados.

Medina aseguró en su programa que el propio empresario confirmó la veracidad de la información: “Nosotros lo llamamos y él nos confirmó que todo lo que estábamos manejando era cierto. Difícil de creer, porque todos tenemos una imagen de una Maju muy dulce, una mujer que generalmente nunca ha hablado de sus problemas personales. Sí, le hemos visto quebrarse en algún momento, pero los rumores de una relación con su productor los desestimamos porque ellos seguían viajando juntos", acoto la conductora de ATV.