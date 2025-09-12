Dayanita en ‘El valor de la verdad’: dónde ver gratis las confesiones de la polémica actriz cómica

Dayanita se sentará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para revelar los momentos más polémicos y dolorosos de su vida. La actriz cómica responderá preguntas sobre su relación sentimental, las acusaciones de infidelidad, la polémica condecoración que recibió en el Congreso y hasta episodios de violencia que marcaron su infancia. Entre las interrogantes más comentadas está si su pareja la usa económicamente, si ha sido víctima de agresiones y si teme quedarse sola.

La participación de Dayanita en ‘El valor de la verdad’ se emitirá este domingo 14 de septiembre de 2025, bajo la conducción de Beto Ortiz. El programa se transmitirá por Panamericana Televisión en su horario estelar. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming, lo que permitirá a sus seguidores en Perú y en el extranjero no perderse ninguna de sus confesiones.

¿Dónde ver El valor de la verdad en vivo online o por TV?

El programa ‘El valor de la verdad’ con Dayanita será transmitido en señal abierta a través de Panamericana Televisión (canal 5) en todo el Perú. La emisión está programada para el domingo 14 de septiembre desde las 10:00 p.m., horario en el que Beto Ortiz suele presentar las entregas del espacio de entrevistas que siempre generan controversia.

Quienes no puedan verlo por televisión también tendrán la opción de seguir la transmisión en línea. A través de la plataforma web y la app oficial de Latina Play, disponible para dispositivos móviles y Smart TV, los usuarios podrán ver el programa en tiempo real desde cualquier lugar.

Canales para ver El valor de la verdad en vivo desde Perú y otros países

En Perú, la señal principal para ver ‘El valor de la verdad’ es Panamericana Televisión, canal 5 en señal abierta. Además, puede encontrarse en las principales operadoras de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y otros servicios que incluyen el canal en su parrilla. Esto asegura que el público local tenga múltiples opciones para seguir la esperada entrevista de Dayanita.

Para quienes se encuentran en el extranjero, la mejor alternativa es acceder a la transmisión vía Latina Play, la plataforma digital del canal. Allí el contenido se ofrece en streaming en vivo y en diferido, lo que permite ver el programa en cualquier país. Así, tanto peruanos residentes fuera del país como público internacional interesado en la historia de Dayanita podrán acompañar su participación en el sillón rojo.