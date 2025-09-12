HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Entretenimiento

Dayanita en ‘El valor de la verdad’: dónde ver gratis las confesiones de la polémica actriz cómica

Dayanita llega a ‘El valor de la verdad’ para responder sobre su vida personal, las polémicas en las que estuvo envuelta y su relación sentimental. Conoce aquí la fecha, donde ver en vivo la esperada entrevista de la actriz cómica en el sillón rojo.

Dayanita actualmente tiene 27 años. Foto: Panamericana.
Dayanita actualmente tiene 27 años. Foto: Panamericana.

Dayanita se sentará en el temido sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ para revelar los momentos más polémicos y dolorosos de su vida. La actriz cómica responderá preguntas sobre su relación sentimental, las acusaciones de infidelidad, la polémica condecoración que recibió en el Congreso y hasta episodios de violencia que marcaron su infancia. Entre las interrogantes más comentadas está si su pareja la usa económicamente, si ha sido víctima de agresiones y si teme quedarse sola.

La participación de Dayanita en ‘El valor de la verdad’ se emitirá este domingo 14 de septiembre de 2025, bajo la conducción de Beto Ortiz. El programa se transmitirá por Panamericana Televisión en su horario estelar. Además, podrá seguirse en vivo vía streaming, lo que permitirá a sus seguidores en Perú y en el extranjero no perderse ninguna de sus confesiones.

PUEDES VER: Dayanita revela que su novio la agredió y la amenazó de muerte: actriz dio su testimonio en ‘El valor de la verdad’

lr.pe

¿Dónde ver El valor de la verdad en vivo online o por TV?

El programa ‘El valor de la verdad’ con Dayanita será transmitido en señal abierta a través de Panamericana Televisión (canal 5) en todo el Perú. La emisión está programada para el domingo 14 de septiembre desde las 10:00 p.m., horario en el que Beto Ortiz suele presentar las entregas del espacio de entrevistas que siempre generan controversia.

Quienes no puedan verlo por televisión también tendrán la opción de seguir la transmisión en línea. A través de la plataforma web y la app oficial de Latina Play, disponible para dispositivos móviles y Smart TV, los usuarios podrán ver el programa en tiempo real desde cualquier lugar.

PUEDES VER: Dayanita se va del Perú para dedicarse a la actuación en Estados Unidos: ganaría miles de dólares a la semana

lr.pe

Canales para ver El valor de la verdad en vivo desde Perú y otros países

En Perú, la señal principal para ver ‘El valor de la verdad’ es Panamericana Televisión, canal 5 en señal abierta. Además, puede encontrarse en las principales operadoras de cable como Movistar TV, Claro TV, DirecTV y otros servicios que incluyen el canal en su parrilla. Esto asegura que el público local tenga múltiples opciones para seguir la esperada entrevista de Dayanita.

Para quienes se encuentran en el extranjero, la mejor alternativa es acceder a la transmisión vía Latina Play, la plataforma digital del canal. Allí el contenido se ofrece en streaming en vivo y en diferido, lo que permite ver el programa en cualquier país. Así, tanto peruanos residentes fuera del país como público internacional interesado en la historia de Dayanita podrán acompañar su participación en el sillón rojo.

Notas relacionadas
Dayanita revela que su novio la agredió y la amenazó de muerte: actriz dio su testimonio en ‘El valor de la verdad’

Dayanita revela que su novio la agredió y la amenazó de muerte: actriz dio su testimonio en ‘El valor de la verdad’

LEER MÁS
Dayanita se va del Perú para dedicarse a la actuación en Estados Unidos: ganaría miles de dólares a la semana

Dayanita se va del Perú para dedicarse a la actuación en Estados Unidos: ganaría miles de dólares a la semana

LEER MÁS
Dayanita es captada con nuevo galán en actitudes cariñosas y Magaly Medina lanza fuerte critica: "Lo tenía de adorno al otro"

Dayanita es captada con nuevo galán en actitudes cariñosas y Magaly Medina lanza fuerte critica: "Lo tenía de adorno al otro"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

Gustavo Salcedo habría filtrado datos privados de Maju Mantilla y productor de Latina a pódcast para 'ubicarlos'

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cuándo comprar entradas para su concierto

Laura Pausini en Lima 2026: fecha, lugar y cuándo comprar entradas para su concierto

LEER MÁS
Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

LEER MÁS
Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

Pamela López bromea en vivo sobre el rostro de Christian Cueva y 'celebra' que sus hijos se parezcan a ella

LEER MÁS
Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: “Salieron a la misma hora”

Magaly Medina expone imágenes inéditas de Maju Mantilla junto a su productor y amigos en bar de Miraflores: “Salieron a la misma hora”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Entretenimiento

Magaly Medina le dice de todo a Karina Borrero por desatinado comentario en vivo sobre escándalo de Maju Mantilla: “Quiso ser graciosa”

Concierto de Alejandro Sanz en Perú 2026: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Laura Pausini en Lima 2026: fecha confirmada, lugar y venta de entradas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota