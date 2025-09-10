HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Dayanita se va del Perú para dedicarse a la actuación en Estados Unidos: ganaría miles de dólares a la semana

La cómica peruana Dayanita supera una crisis personal y se muestra emocionada por su próximo proyecto.

La actriz cómica peruana Dayanita atraviesa una etapa de renovación personal y profesional tras haber enfrentado una dura crisis emocional y económica en Perú. En una reciente entrevista para 'Magaly TV, la firme', reveló que obtendrá una visa de trabajo para Estados Unidos, donde una empresa le habría ofrecido una remuneración semanal de 7.000 dólares, lo que marca un giro radical en su carrera.

Semanas atrás, Dayanita confesó públicamente que estaba atravesando momentos difíciles, tanto en lo personal como en lo laboral, luego de su salida de 'JB en ATV'. Hoy, sin embargo, se muestra más entusiasta que nunca: no solo está a punto de concretar su viaje al extranjero, sino que también participará en el programa 'El valor de la verdad', donde planea abrir su corazón y compartir episodios no conocidos de su vida, con la esperanza de llevarse el premio mayor de S/50.000.

PUEDES VER: Dayanita revela que su novio la agredió y la amenazó de muerte: actriz se presentó en ‘El valor de la verdad’

lr.pe

Dayanita deja Perú para trabajar en Estados Unidos como actriz

Dayanita confirmó que su viaje a Estados Unidos está previsto para noviembre de 2025, como parte de un nuevo proyecto laboral que marcaría un giro en su carrera. Aunque prefirió no revelar el nombre de la empresa ni los detalles del contrato, la actriz cómica no ocultó su entusiasmo por esta oportunidad que, según afirma, le permitirá estabilizarse económicamente tras una etapa difícil.

"Voy a recibir 7.000 dólares semanales. Uno de estos días me van a entregar mi visa en las manos y lo voy a mostrar en redes", declaró en 'Magaly TV, la firme', anticipándose al escepticismo que podría generar su anuncio. La artista, que recientemente enfrentó críticas y problemas personales, aseguró que esta nueva etapa representa una verdadera transformación en su vida profesional.

