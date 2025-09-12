Teletón 2025 en Perú: Matisse, Axel, Amy Gutierrez y más artistas invitados en la noche solidaria de unión y esperanza
La cruzada solidaria vuelve este 12 y 13 de setiembre con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes junto con voluntarios y familias peruanas buscarán alcanzar la meta de la Teletón 2025.
- Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”
- Stephanie Orúe conmueve al anunciar el nacimiento de su primer hijo: "Empieza el mejor capítulo de nuestras vidas"
La Teletón 2025 en Perú se realizará el 12 y 13 de setiembre con una meta solidaria de S/ 8,054,927. Este año, la cruzada no solo contará con la participación de reconocidos conductores y artistas nacionales e internacionales, sino también con un renovado formato digital que llevará la esperanza a cada rincón del país.
“Unidos es posible” es el lema que guiará esta edición, en la que más de 200 voluntarios, figuras de la televisión, músicos e influencers unirán esfuerzos para apoyar a miles de familias. La transmisión será en vivo y simultáneo por América Televisión, TV Perú y las plataformas digitales oficiales, incluyendo el canal de YouTube de la Teletón.
Artistas confirmados para la Teletón 2025: Matisse, Axel y más talentos se suman a la causa
La música y la esperanza serán protagonistas en esta nueva edición. Desde México llegará Matisse, mientras que Axel representará a Argentina con un repertorio cargado de mensajes de amor.
El talento nacional también dirá presente con Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Milena Warthon, Diana Salas y Papilón, quienes llenarán el escenario de ritmo y emoción. A ellos se suma la reconocida Natalia Natalia y la exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez, símbolo internacional de lucha y superación tras la amputación de parte de su pierna.
En la conducción estarán Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes junto a un gran equipo de voluntarios reforzarán el espíritu de unión durante la jornada solidaria.
PUEDES VER: Concierto de Alejandro Sanz en Perú 2026: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas
Guía paso a paso: así puedes donar en la Teletón 2025
El público podrá sumarse a la meta solidaria de la Teletón 2025 en Perú a través de diferentes canales oficiales:
- Yape: al número 989 361 677
- Banco de Crédito del Perú (BCP): Cuenta Corriente en Soles N.° 191-011-11-11-0-33
- Cajas recaudadoras en Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional
- Plataforma oficial: más detalles en www.teleton.pe
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
Para realizar una donación por Yape, solo es necesario descargar la aplicación, registrarse y transferir al número oficial de la campaña. También se puede donar fácilmente en las cajas habilitadas de los principales centros comerciales del país.