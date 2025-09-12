La Teletón 2025 en Perú se realizará el 12 y 13 de setiembre con una meta solidaria de S/ 8,054,927. Este año, la cruzada no solo contará con la participación de reconocidos conductores y artistas nacionales e internacionales, sino también con un renovado formato digital que llevará la esperanza a cada rincón del país.

“Unidos es posible” es el lema que guiará esta edición, en la que más de 200 voluntarios, figuras de la televisión, músicos e influencers unirán esfuerzos para apoyar a miles de familias. La transmisión será en vivo y simultáneo por América Televisión, TV Perú y las plataformas digitales oficiales, incluyendo el canal de YouTube de la Teletón.

Artistas confirmados para la Teletón 2025: Matisse, Axel y más talentos se suman a la causa

La música y la esperanza serán protagonistas en esta nueva edición. Desde México llegará Matisse, mientras que Axel representará a Argentina con un repertorio cargado de mensajes de amor.

El talento nacional también dirá presente con Amy Gutiérrez, Cielo Torres, Milena Warthon, Diana Salas y Papilón, quienes llenarán el escenario de ritmo y emoción. A ellos se suma la reconocida Natalia Natalia y la exreina de belleza colombiana Daniella Álvarez, símbolo internacional de lucha y superación tras la amputación de parte de su pierna.

En la conducción estarán Gisela Valcárcel, Cristian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, quienes junto a un gran equipo de voluntarios reforzarán el espíritu de unión durante la jornada solidaria.

Guía paso a paso: así puedes donar en la Teletón 2025

El público podrá sumarse a la meta solidaria de la Teletón 2025 en Perú a través de diferentes canales oficiales:

Yape: al número 989 361 677



Banco de Crédito del Perú (BCP): Cuenta Corriente en Soles N.° 191-011-11-11-0-33



Cajas recaudadoras en Plaza Vea, Mass, Vivanda, Makro y Promart a nivel nacional



Plataforma oficial: más detalles en www.teleton.pe



Para realizar una donación por Yape, solo es necesario descargar la aplicación, registrarse y transferir al número oficial de la campaña. También se puede donar fácilmente en las cajas habilitadas de los principales centros comerciales del país.