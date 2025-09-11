Teletón Perú 2025 EN VIVO: cuándo es, cuál es la meta, cómo donar, quiénes estarán y qué actividades se realizarán
La Teletón Perú 2025 se realizará por dos días consecutivos, el 12 y 13 de setiembre. Este evento solidario será conducido por figuras reconocidas y contará con la participación de artistas internacionales.
La Teletón 2025 en Perú se llevará a cabo el 12 y 13 de setiembre bajo el lema 'Teletón, unidos es posible'. Su principal objetivo de superar la meta S/8.054.927 para financiar programas de rehabilitación infantil dirigidos a niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física. El evento se transmitirá por América Televisión, TV Perú y varias plataformas digitales. Comenzará el viernes 12 de setiembre a partir de las 10.00 p. m. y será conducido por Gisela Valcárcel, Christian Rivaro, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo.
La Teletón Perú contará con la presencia de artistas internacionales Matisse y Axel. Además, se llevará a cabo la Teletón Digital, un espacio dedicado a batallas de TikTok, retos con influencers y creadores de contenidos.
Teletón Perú 2025 EN VIVO
¿Cuándo se llevará a cabo la Teletón en Perú este 2025?
La edición de este año de la Teletón se llevará a cabo el viernes 12 y sábado 13 de setiembre, con sus jornadas principales en esas fechas. Los televidentes podrán seguir el evento en señal abierta a través de América Televisión y TV Perú. Ademá, quienes prefieran verlo en línea podrán acceder a las transmisiones a través de las plataformas digitales, por medio de los canales oficiales de la Teletón en Facebook y Youtube.
Conoce cómo donar con la Teletón Perú 2025
La edición de la Teletón 2025 presenta diversas formas para donar y apoyar a la causa. Sin embargo, todos los ciudadanos también pude organizar una colecta en su hogar, centro laboral o cualquier entorno. Las formas oficiales son las siguientes:
Por Yape al 989 361 677
A través del BCP – Cuenta Soles Teletón: 191-011-11-11-0-33
A través de Interbank - Cuenta Soles Teletón: 200-3005245794
A través del BBVA - Cuenta Soles Teletón: 0011-0586-0100063341
A través de Scotiabank - Cuenta a Soles Teletón: 000-1650701
A través de BanBif - Cuenta a Soles Teletón: 007-000745991
Tiendas a nive nacional: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass, Promart.
Desde el extranjero: PayPal a la cuenta @teleton20.
Consultando todos los canales disponibles en www.teleton.pe