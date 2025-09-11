Teletón Perú 2025 EN VIVO: cuándo es, cuál es la meta, cómo donar, quiénes estarán y qué actividades se realizarán

La Teletón iniciará el viernes 12 de setiembre a partir de las 10.00 p. m. | Foto: composición LR | difusión

La Teletón iniciará el viernes 12 de setiembre a partir de las 10.00 p. m. | Foto: composición LR | difusión

La Teletón 2025 en Perú se llevará a cabo el 12 y 13 de setiembre bajo el lema 'Teletón, unidos es posible'. Su principal objetivo de superar la meta S/8.054.927 para financiar programas de rehabilitación infantil dirigidos a niñas y niños en situación de pobreza con discapacidad física. El evento se transmitirá por América Televisión, TV Perú y varias plataformas digitales. Comenzará el viernes 12 de setiembre a partir de las 10.00 p. m. y será conducido por Gisela Valcárcel, Christian Rivaro, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo.

La Teletón Perú contará con la presencia de artistas internacionales Matisse y Axel. Además, se llevará a cabo la Teletón Digital, un espacio dedicado a batallas de TikTok, retos con influencers y creadores de contenidos.