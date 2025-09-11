Gustavo Salcedo y Maju Mantilla tienen 2 hijos, fruto de su matrimonio de más de 10 años. Foto: composición LR/difusión/Instagram/gustavosalcedo_rg

Aunque el empresario Gustavo Salcedo confirmó en agosto de 2025 el fin de su matrimonio con Maju Mantilla mediante un comunicado oficial, recientes detalles reavivaron la controversia. Pese a que el deportista olímpico reveló una supuesta relación extramatrimonial de la exMiss Mundo con el productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, aún mantiene en su perfil de Instagram varias fotografías en las que aparece junto con la conductora, posando como una pareja sólida y feliz.

“Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, señaló en su comunicado. Sin embargo, a diferencia de otras figuras públicas que optan por eliminar recuerdos compartidos, Gustavo Salcedo conserva imágenes románticas y familiares junto a Maju Mantilla, lo que ha sorprendido a más de uno.

Gustavo Salcedo mantiene en privado su cuenita de Instagram. Foto: Instagram

Gustavo Salcedo y las románticas fotografías que conversa con Maju Mantilla tras exponerse supuesta infidelidad

Las imágenes que aún permanecen en las redes sociales de Salcedo datan de 2021, 2022 y 2023, años en los que se muestra junto a Maju Mantilla en momentos especiales, en los que disfrutaron de vacaciones familiares e incluso, el empresario acompañaba a su aún esposa a eventos sociales. En varias de ellas aparecen abrazados, posando como pareja y también en compañía de sus dos hijos.

Este detalle contrasta con la polémica revelada por el empresario, quien aseguró que en 2023 se enteró de la supuesta relación de su aún esposa con Christian Rodríguez, justo un día antes del cumpleaños de la conductora de Latina. Mientras tanto, en el perfil de Maju Mantilla abundan más publicaciones relacionadas con su trabajo en 'Arriba mi gente' y momentos compartidos con sus compañeros del programa.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo antes de oficializar su ruptura. Foto: Instagram

Salcedo acompañaba a Maju Mantilla a sus eventos públicos. Foto: Instagram

Gistavo Salcedo confirma a Magaly relación extramatrimonial y exponen detalles del supuesto romance

En declaraciones a la producción de Magaly Medina, Gustavo Salcedo confirmó que Maju Mantilla habría tenido un vínculo sentimental con el productor de su programa en 2023. Incluso, relató que llegó a verlos juntos en la camioneta de la modelo y que, en algún momento, buscó a Rodríguez para hablar directamente con él, a quien calificó como una “persona sin valores”.

Por su parte, la conductora utilizó su espacio televisivo para pedir respeto a su vida privada y recordó que, cuando en 2023 se difundieron imágenes del ampay de su esposo con Mariana de la Vega entrando a un hotel, ella prefirió no pronunciarse. “En ningún momento yo hice algún señalamiento, acusación, juicio o mandé indirectas. No lo voy a hacer y tampoco voy a permitir que se hagan hacia mí porque esta separación es entre tú y yo, no le compete a nadie más”, expresó la exMiss Mundo.