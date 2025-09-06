Teletón 2025 en Perú: conoce fechas, cómo donar y la meta del gran evento benéfico en septiembre
La campaña de recaudación de la Teletón inició en junio bajo el lema "Unidos es posible". El evento será transmitido en señal abierta y en las redes oficiales de la organización.
- Fatal accidente en carretera Pasamayo: al menos 14 vehículos chocan en cadena en la vía Panamericana Norte
- Atentados en Trujillo no cesan: detonan explosivo y destruyen casa de 3 pisos cerca al Centro Histórico
Este año la Teletón se presenta bajo el lema "Teletón Unidos es posible" buscando superar la meta de S/8.054.927 con la finalidad de apoyar a niños y niñas que tengan alguna discapacidad física a nivel nacional. De acuerdo a la programación, el evento benéfico se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre e invitará a toda la ciudadanía a colaborar con la noble causa.
Cabe resaltar que la transmisión se realizará en señal abierta y plataformas digitales. Además, la recaudación permitirá continuar brindando atención con tratamientos especializados a los menores que lo necesiten, pues el evento benéfico cumplirá 44 años de historia en el Perú.
PUEDES VER: Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre
¿Cuándo se realizará la Teletón en Perú este 2025?
La edición de este año de la Teletón tendrá sus jornadas principales el viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Además, podrá ser visto en señal abierta a través de América Televisión y TV Perú. De igual manera, podrá ser visto en las plataformas digitales mediante sus canales oficiales en Facebook y Youtube.
Desde junio se inició con la campaña de solidaridad de la Teletón 2025, pues decenas de voluntarios identificados con chaleco y carné de la Teletón han recorrido las calles, centros comerciales, colegios, entre otros lugares públicos, con alcancías en mano para llevar a cabo la recaudación de este año.
PUEDES VER: Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre
Conoce cómo donar con la Teletón desde hoy
La edición de la Teletón 2025 presenta diversas formas para donar y apoyar a la causa. Sin embargo, todos los ciudadanos también pude organizar una colecta en su hogar, centro laboral o cualquier entorno. Las formas oficiales son las siguientes:
- Por Yape al 989 361 677
- A través del BCP – Cuenta Soles Teletón: 191-011-11-11-0-33
- A través de Interbank - Cuenta Soles Teletón: 200-3005245794
- A través del BBVA - Cuenta Soles Teletón: 0011-0586-0100063341
- A través de Scotiabank - Cuenta a Soles Teletón: 000-1650701
- A través de BanBif - Cuenta a Soles Teletón: 007-000745991
- Tiendas a nive nacional: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass, Promart.
- Desde el extranjero: PayPal a la cuenta @teleton20.
- Consultando todos los canales disponibles en www.teleton.pe
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.