HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP
Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     Atacan a balazos bus de Son del Duke en SMP     
Sociedad

Teletón 2025 en Perú: conoce fechas, cómo donar y la meta del gran evento benéfico en septiembre

La campaña de recaudación de la Teletón inició en junio bajo el lema "Unidos es posible". El evento será transmitido en señal abierta y en las redes oficiales de la organización.

La teletón de este año se realizará el 12 y 13 de setiembre. Foto: Teletón
La teletón de este año se realizará el 12 y 13 de setiembre. Foto: Teletón

Este año la Teletón se presenta bajo el lema "Teletón Unidos es posible" buscando superar la meta de S/8.054.927 con la finalidad de apoyar a niños y niñas que tengan alguna discapacidad física a nivel nacional. De acuerdo a la programación, el evento benéfico se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre e invitará a toda la ciudadanía a colaborar con la noble causa.

Cabe resaltar que la transmisión se realizará en señal abierta y plataformas digitales. Además, la recaudación permitirá continuar brindando atención con tratamientos especializados a los menores que lo necesiten, pues el evento benéfico cumplirá 44 años de historia en el Perú.

PUEDES VER: Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre

lr.pe

¿Cuándo se realizará la Teletón en Perú este 2025?

La edición de este año de la Teletón tendrá sus jornadas principales el viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Además, podrá ser visto en señal abierta a través de América Televisión y TV Perú. De igual manera, podrá ser visto en las plataformas digitales mediante sus canales oficiales en Facebook y Youtube.

Desde junio se inició con la campaña de solidaridad de la Teletón 2025, pues decenas de voluntarios identificados con chaleco y carné de la Teletón han recorrido las calles, centros comerciales, colegios, entre otros lugares públicos, con alcancías en mano para llevar a cabo la recaudación de este año.

PUEDES VER: Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre

lr.pe

Conoce cómo donar con la Teletón desde hoy

La edición de la Teletón 2025 presenta diversas formas para donar y apoyar a la causa. Sin embargo, todos los ciudadanos también pude organizar una colecta en su hogar, centro laboral o cualquier entorno. Las formas oficiales son las siguientes:

  • Por Yape al 989 361 677
  • A través del BCP – Cuenta Soles Teletón: 191-011-11-11-0-33
  • A través de Interbank - Cuenta Soles Teletón: 200-3005245794
  • A través del BBVA - Cuenta Soles Teletón: 0011-0586-0100063341
  • A través de Scotiabank - Cuenta a Soles Teletón: 000-1650701
  • A través de BanBif - Cuenta a Soles Teletón: 007-000745991
  • Tiendas a nive nacional: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass, Promart.
  • Desde el extranjero: PayPal a la cuenta @teleton20.
  • Consultando todos los canales disponibles en www.teleton.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
La labor de la Teletón: uniendo al país con esperanza y solidaridad

La labor de la Teletón: uniendo al país con esperanza y solidaridad

LEER MÁS
Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre

Teletón inició su campaña 2025: La fiesta de la solidaridad será el 12 y 13 de septiembre

LEER MÁS
Ernesto Pimentel revela por qué la que Teletón 2024 solo se transmitió en América TV: "Nadie quería hacerla"

Ernesto Pimentel revela por qué la que Teletón 2024 solo se transmitió en América TV: "Nadie quería hacerla"

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

¿Quién es Maura Sánchez, la empresaria dueña de la casa detonada en Trujillo en caso ligado a mineros informales?

LEER MÁS
Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

Más de 500 familias del Ejército peruano tendrán acceso a viviendas

LEER MÁS
Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

Trenes en conflicto: ministro de Transportes revela que amenazan con demandarlo si no firma adenda de proyecto Lima-Chosica

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú en manos del Ejecutivo tras aprobación en el Congreso

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

Ampliación del Metropolitano: una propuesta populista que no solucionaría largas colas ni prolongados tiempos de espera

LEER MÁS
Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

Vecinos afectados por explosión en Trujillo exigen seguridad a autoridades: "No solamente es figurar en los partidos políticos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 4 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Asesinan a jalador de combi frente a peatones y dejan a una mujer herida en av. Faucett, Callao

Finge ser menor para acosar a niña de 10 años en Ventanilla: acusado es padrastro de compañero de colegio de la víctima

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota