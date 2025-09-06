Teletón 2025 en Perú: conoce fechas, cómo donar y la meta del gran evento benéfico en septiembre

La teletón de este año se realizará el 12 y 13 de setiembre. Foto: Teletón

Este año la Teletón se presenta bajo el lema "Teletón Unidos es posible" buscando superar la meta de S/8.054.927 con la finalidad de apoyar a niños y niñas que tengan alguna discapacidad física a nivel nacional. De acuerdo a la programación, el evento benéfico se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre e invitará a toda la ciudadanía a colaborar con la noble causa.

Cabe resaltar que la transmisión se realizará en señal abierta y plataformas digitales. Además, la recaudación permitirá continuar brindando atención con tratamientos especializados a los menores que lo necesiten, pues el evento benéfico cumplirá 44 años de historia en el Perú.

¿Cuándo se realizará la Teletón en Perú este 2025?

La edición de este año de la Teletón tendrá sus jornadas principales el viernes 12 y sábado 13 de septiembre. Además, podrá ser visto en señal abierta a través de América Televisión y TV Perú. De igual manera, podrá ser visto en las plataformas digitales mediante sus canales oficiales en Facebook y Youtube.

Desde junio se inició con la campaña de solidaridad de la Teletón 2025, pues decenas de voluntarios identificados con chaleco y carné de la Teletón han recorrido las calles, centros comerciales, colegios, entre otros lugares públicos, con alcancías en mano para llevar a cabo la recaudación de este año.

Conoce cómo donar con la Teletón desde hoy

La edición de la Teletón 2025 presenta diversas formas para donar y apoyar a la causa. Sin embargo, todos los ciudadanos también pude organizar una colecta en su hogar, centro laboral o cualquier entorno. Las formas oficiales son las siguientes:

Por Yape al 989 361 677

A través del BCP – Cuenta Soles Teletón: 191-011-11-11-0-33

A través de Interbank - Cuenta Soles Teletón: 200-3005245794

A través del BBVA - Cuenta Soles Teletón: 0011-0586-0100063341

A través de Scotiabank - Cuenta a Soles Teletón: 000-1650701

A través de BanBif - Cuenta a Soles Teletón: 007-000745991

Tiendas a nive nacional: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass, Promart.

Desde el extranjero: PayPal a la cuenta @teleton20.

Consultando todos los canales disponibles en www.teleton.pe

