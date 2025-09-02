HOYSuscripcion LR Focus

'Narcoterroristas' mueren tras ataque de EE.UU. a barco
Entretenimiento

La labor de la Teletón: uniendo al país con esperanza y solidaridad

En el corazón de la Teletón está un propósito muy claro: atender a los niños y niñas con discapacidad física, motora o con autismo en situación de pobreza y pobreza extrema en el Perú.

La Teletón 2025 será este 12 y 13 de septiembre. Foto: Teletón
La Teletón 2025 se realizará los días 12 y 13 de septiembre, y tiene como objetivo superar la cifra alcanzada el año pasado: S/ 8’054,927. Sin embargo, más allá de la meta económica, el propósito central de esta cruzada solidaria es financiar miles de terapias de rehabilitación para niños y niñas con discapacidad física, motora o con autismo, provenientes de familias en situación de pobreza y pobreza extrema en el Perú.

La Teletón Perú 2025 no es simplemente un evento televisivo. Es una movilización nacional que articula a ciudadanos, empresas y voluntarios bajo una misma causa: brindar atención médica especializada a quienes más lo necesitan. Detrás de cada sol donado hay una historia de superación, una familia con esperanza y un futuro que se construye con inclusión.

PUEDES VER: Ernesto Pimentel revela por qué la que Teletón 2024 solo se transmitió en América TV: 'Nadie quería hacerla'

Una fundación que conecta voluntades y multiplica esfuerzos

A diferencia de lo que muchos creen, la Teletón Perú 2025 no es gestionada por las Clínicas San Juan de Dios, sino por una fundación independiente. Esta organización se encarga exclusivamente de recaudar donaciones y administrar los recursos de manera transparente, contratando los servicios de rehabilitación que brindan las clínicas en todo el país.

Teletón Perú 2025.

La Fundación Teletón opera con un modelo eficiente y solidario: no presta atención médica directamente, sino que canaliza las donaciones para que los pacientes accedan a servicios de calidad. En 2024, gracias a este sistema, se alcanzaron casi 145,000 atenciones en sedes ubicadas en Lima, Arequipa, Cusco, Piura, Chiclayo e Iquitos, contribuyendo así a la rehabilitación integral de menores en situación vulnerable.

La atención que se brinda en las Clínicas San Juan de Dios no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también representa una inversión en el desarrollo del país. Al facilitar la continuidad educativa y, eventualmente, la inserción laboral de niños con discapacidad, se fortalece el tejido social y se reduce la desigualdad.

PUEDES VER: Teletón Perú 2024: Las razones por las que América TV tuvo la exclusiva ese año

Ciudadanía y empresas: pilares fundamentales de la Teletón

El éxito de la Teletón 2025 depende de una alianza clave entre la población y el sector privado. Según la organización, el 70% del total recaudado proviene de la ciudadanía, personas que, sin importar la magnitud de su aporte, confían en que su solidaridad transforma vidas. El 30% restante es contribuido por empresas, a través de sus programas de responsabilidad social y el compromiso interno de sus equipos.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Supermercados Peruanos, empresa que pone a disposición sus tiendas Plaza Vea, Mass, Makro y Vivanda como puntos oficiales de recaudación. Su CEO, Francisco de la Roza, no solo lidera el aporte empresarial, sino que promueve una cultura organizacional orientada a la empatía y la acción solidaria.

“Nuestros clientes son una parte muy importante en esta campaña, pues todo lo que donan a través de las cajas de nuestras tiendas va directamente a la Teletón”, afirmó de la Roza. Además, detalló que los trabajadores de la cadena reciben una capacitación previa para poder informar y motivar a los compradores a colaborar.

PUEDES VER: Teletón 2024: recaudación llega a los S/8 millones tras finalizar el evento benéfico

Rehabilitación que transforma el futuro del Perú

Cada niño rehabilitado gracias a la Teletón representa una oportunidad de cambio, no solo para su familia, sino para el país entero. Invertir en terapias de calidad no es un gasto asistencial, sino una apuesta por un Perú más justo e inclusivo, donde todas las personas puedan ejercer su derecho a una vida plena.

Rehabilitación gracias a la Teletón.

La Fundación Teletón y las Clínicas San Juan de Dios trabajan de la mano para lograr ese objetivo, priorizando la eficiencia en el uso de recursos y la calidad del servicio. El modelo es auditado y transparente, lo que permite que cada donación se traduzca en una atención concreta.

A medida que se acerca el 12 y 13 de septiembre, las expectativas crecen y la invitación está abierta: ser parte activa de la Teletón Perú 2025 es sumarse a una causa que no termina con una transmisión televisiva, sino que se extiende durante todo el año en miles de sesiones de rehabilitación que cambian vidas.

