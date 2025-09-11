Alejandro Sanz regresa al Perú en 2026 con un esperado concierto en el Estadio Nacional de Lima. Miles de fanáticos ya buscan información clave sobre la venta de entradas vía Teleticket, los precios oficiales y la fecha exacta del show. Si eres uno de ellos, aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perderte al artista español en su nueva gira por Latinoamérica.

Las entradas para ver a Alejandro Sanz en Lima estarán disponibles muy pronto, con descuentos exclusivos para usuarios seleccionados, lo que convierte esto en una oportunidad imperdible para disfrutar en vivo de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

¿Cuándo es el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026?

La cita está confirmada: el concierto de Alejandro Sanz en Lima se realizará el miércoles 25 de febrero de 2026 como parte de su gira mundial '¿Y ahora qué?'.

Con más de tres décadas de trayectoria, Sanz regresa al Estadio Nacional con un espectáculo cargado de emoción, clásicos inolvidables y nuevas canciones que reflejan su evolución artística. Este recinto será el escenario de este reencuentro con el público peruano, donde el artista interpretará clásicos como 'Corazón partío', 'Amiga mía' y 'Mi soledad y yo', además de nuevas composiciones que reflejan una etapa más íntima y reflexiva en su carrera.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026?

Los precios oficiales para el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026 ya fueron publicados por Teleticket y varían según la zona del Estadio Nacional. El evento contará con localidades numeradas en casi todas las áreas, salvo Preferencial y Tribuna Norte. Las tarifas se dividen en dos etapas: preventa con descuento para clientes Interbank y precio regular para el público general. A continuación, te mostramos el detalle completo de los precios por zona, los cuales ya incluyen la comisión de la ticketera:

Zona Preventa Interbank Precio completo Platinum central (asiento numerado) S/480 S/565 Platinum lateral (asiento numerado) S/390 S/459 VIP asiento numerado S/340 S/399 Preferencial S/240 S/282 Occidente 1 (numerado) S/390 S/459 Occidente 2 (numerado) S/340 S/399 Oriente 1 (numerado) S/390 S/459 Oriente 2 (numerado) S/340 S/399 Tribuna Norte S/165 S/194

¿Cuándo inicia la venta de entradas de Alejandro Sanz en Lima 2026 y cómo comprar vía Teleticket?

La venta de entradas para el concierto de Alejandro Sanz en Lima 2026 comenzará el martes 16 de septiembre a las 10.00 a. m., en una etapa de preventa exclusiva para clientes Interbank que estará disponible hasta el miércoles 17 de septiembre o hasta agotar stock.

Para adquirir las entradas vía Teleticket, los usuarios deben ingresar a la web oficial, crear una cuenta o iniciar sesión, y seleccionar el evento de Alejandro Sanz. Una vez dentro, podrán elegir la zona deseada, ver los precios disponibles y completar el pago con tarjeta. Es importante verificar que las entradas aparezcan en la sección "Mis E-TICKETS" tras la compra y evitar compartir datos personales para prevenir fraudes. La plataforma habilita una cola virtual, por lo que conectarse puntualmente mejora las posibilidades de conseguir buenos asientos.