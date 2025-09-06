HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Gisela Valcárcel sorprende al llegar a Arequipa para impulsar la Teletón 2025: “Unidos todo es posible”

En su llegada a Arequipa, Gisela Valcárcel compartió momentos emotivos con los niños de la Clínica San Juan de Dios, resaltando la necesidad de apoyar a quienes más lo necesitan.

La Teletón 2025 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en todo el país, promoviendo la solidaridad y la unión. Gisela Valcárcel visitó Arequipa para impulsar esta causa benéfica. Foto: difusión.
La Teletón 2025 se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre en todo el país, promoviendo la solidaridad y la unión. Gisela Valcárcel visitó Arequipa para impulsar esta causa benéfica. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La Teletón 2025 se realizará el próximo viernes 12 y sábado 13 de septiembre en todo el país. Con la finalidad de descentralizar las actividades para promover esta causa benéfica, la conductora de televisión Gisela Valcárcel llegó a Arequipa la mañana de este 6 de septiembre. A través de sus redes sociales, la popular ‘Señito’ compartió fotos y videos de su visita a la ‘Ciudad blanca’.

“Ya estoy aquí. Juntos lo lograremos”,  fueron las primeras palabras de Gisela al llegar a Arequipa. “Unidos, todos es posible”, añadió al ser recibida por un promotor de la Clínica San Juan de Dios.

PUEDES VER: Magaly Medina admite inesperado encuentro con Gisela Valcárcel en Miami pese a duras críticas: 'Hemos viajado juntas'

Gisela Valcárcel visitó a niños y niñas de Arequipa

Este sábado, Gisela Valcárcel fue parte de la caravana que partió desde la Clínica San Juan de Dios, donde se atienden niños y niñas con diversas condiciones de salud, y recorrerió distintos puntos de la ciudad. La jornada culminó en un encuentro con periodistas, banda de la Policía, el Ejército, personalidades del espectáculo y público, con el objetivo de invitar a la ciudadanía a sumarse a esta cruzada solidaria que une al Perú cada año.

“Venir a Arequipa es lo que cualquiera desearía. He pasado horas hermosas en la clínica, un lugar que atiende a tantas personas con necesidades diversas. Estoy convencida de que este viernes y sábado el Perú se unirá en la Teletón. Ha sido emocionante ver a tanta gente en una ciudad que nos ha recibido con tanto cariño. Participamos en la caravana y en diversas actividades que me dejan el corazón lleno de alegría”, comentó Gisela sobre su estadía en el interior del país.

Asimismo, la líder de GV Producciones contó cómo se sintió al ver de cerca a los niños que luchan por su vida. “Las historias que he escuchado me conmueven profundamente: la fuerza de las abuelas, la valentía de las madres que cargan a sus hijos a los que ven avanzar gracias al apoyo de la Teletón", agregó.

Finalmente, la presentadora de televisión compartió con otros famosos como Adolfo Aguilar, Yiddá Eslava, ‘Conejo’ Rebossio y el padre Isidro. “Estamos aquí para recordar que juntos podemos hacer la diferencia y dar esperanza a los niños y a sus familias”, concluyó.

