Andrea San Martín obtuvo una importante victoria legal contra su expareja Juan Víctor Sánchez, con quien tiene una hija en común. La influencer había solicitado un aumento en la pensión alimenticia para su niña, y el juez le dio la razón. La resolución, emitida el martes 5 de agosto, establece que el padre deberá pagar mensualmente la suma de S/2.000 soles, lo que representa un incremento de S/600 soles respecto al monto anterior.

“Se ordena el aumento de la pensión alimenticia al demandado Juan Víctor Sánchez, la suma de S/2.000 soles”, se lee en el documento oficial presentado por el programa 'Ponte en la cola' de Latina. Con esta decisión, la expareja de la 'Ojiverde' queda obligado a cumplir con la nueva pensión para no ingresar al REDJUM (Registro de Deudores Judiciales Morosos), una base de datos oficial que registra a quienes incumplen con sus obligaciones judiciales.

Andrea San Martín gana demanda de aumento de pago por alimentos a Juan Víctor

Tras varios meses de silencio sobre su situación legal con Juan Víctor Sánchez, Andrea San Martín logra que la justicia le otorgue un aumento en la pensión de alimentos para su hija. La decisión judicial ratifica la necesidad de cubrir gastos mayores en la crianza de una menor.

El nuevo monto de S/2.000 soles mensuales reemplaza la cifra anterior y, según la resolución judicial, responde a las necesidades actuales de la menor. Si bien la expareja de la influencer no se ha pronunciado públicamente hasta el momento, deberá acatar el fallo si desea evitar sanciones legales futuras.

Andrea San Martín se pronuncia sobre la demanda de alimentos que ganó a Juan Víctor

En declaraciones al programa 'Ponte en la cola', Andrea San Martín prefirió mantenerse al margen del tema legal y evitar cualquier tipo de confrontación pública. Consultada por el reportero sobre la reciente victoria legal, la modelo respondió con cautela y dejó claro que ha decidido no hablar más sobre su expareja ni sobre aspectos personales.

“Uy, no hablo nada de este tema. Ya hace rato que no hablo nada, de ningún tema legal ni nada personal”, comentó Andrea, esbozando una sonrisa. Añadió además: “Yo ya comenté en algún momento que no iba a tocar absolutamente ningún tema, y no lo es. Es la mejor decisión, creo yo. Al menos por mi lado, yo sí voy a cumplir con eso”.