A través de un comunicado, la ex chica reality respondió a su ex Juan Víctor. Foto: Composición LR

La tensión entre Andrea San Martín y Juan Víctor parece no dar tregua. En las últimas horas, la modelo decidió no quedarse callada ante las fuertes de su ex pareja en un podcast.

Por medio de las redes sociales, y pese a que al inicio evitó pronunciarse, la ex chica reality salió a aclarar la situación y denunció que viene recibiendo amenazas a raíz de las declaraciones que la señalan de haber ejercido maltrato animal.

Andrea San Martín denunciará a su ex por acusarla de maltrato animal

Durante el programa ‘Por no decirlo’, Juan Víctor relató que Andrea habría lanzado a su gato contra la pared, hecho que, según dijo, habría provocado la muerte del animal. Ante ello, la modelo publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

“Mi silencio en medios no significa inacción. Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, comentó San Martín.

Comunicado de Andrea San Martín. Captura: Instagram

Asimismo, la ‘ojiverde’ afirmó que las declaraciones del padre de su hija generaron ataques masivos en redes sociales, incluso amenazas de muerte contra ella y su familia, por lo que responsabilizó “directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas”.

Finalmente, exigió al expiloto que cese sus acciones en su contra, ya sea mediante redes sociales o de algún otro medio de comunicación.

Juan Víctor revela que Andrea San Martín ejerció actos de violencia contra su gato

Juan Víctor realizó una fuerte acusación en su contra. Durante su participación en el pódcast ‘Por no decirlo’, el jueves 11 de septiembre, reveló con la voz entrecortada que la exchica reality lanzó a su gato contra la pared, lo que habría provocado la muerte del animal.

“¿Sabes lo que hizo ella (Andrea San Martín) cuando se enteró de que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared. No puedo asegurar que eso haya acabado con la vida del animal, pero sí que le trajo consecuencias, y esta persona lo vio (...) El gato no estaba bien”, contó en un inicio el expiloto.

Asimismo, agregó. “Esta persona (Andrea San Martín) salió a decir que al gato, que tanta mala energía que le llegaba a esa persona, había hecho que el gato absorba todo y muera”, compartió. El relato conmovió a Lucia Oxenford, una de las conductoras, mientras que su compañero Israel Dreyfus quedó en shock.