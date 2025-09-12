HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Espectáculos

Andrea San Martín denunciará a su ex Juan Víctor por acusarla de maltrato animal: Ha ocasionado insultos y amenazas contra mí

Juan Víctor acusó a la ex chica reality de lanzar a su gato contra la pared. Andrea rechazó las declaraciones y denunció que tras el escándalo recibe hasta amenazas de muerte en redes.

A través de un comunicado, la ex chica reality respondió a su ex Juan Víctor. Foto: Composición LR
A través de un comunicado, la ex chica reality respondió a su ex Juan Víctor. Foto: Composición LR

La tensión entre Andrea San Martín y Juan Víctor parece no dar tregua. En las últimas horas, la modelo decidió no quedarse callada ante las fuertes de su ex pareja en un podcast.

Por medio de las redes sociales, y pese a que al inicio evitó pronunciarse, la ex chica reality salió a aclarar la situación y denunció que viene recibiendo amenazas a raíz de las declaraciones que la señalan de haber ejercido maltrato animal.

PUEDES VER Juan Víctor revela que Andrea San Martín ejerció actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

lr.pe

Andrea San Martín denunciará a su ex por acusarla de maltrato animal

Durante el programa ‘Por no decirlo’, Juan Víctor relató que Andrea habría lanzado a su gato contra la pared, hecho que, según dijo, habría provocado la muerte del animal. Ante ello, la modelo publicó un extenso comunicado en su cuenta de Instagram.

“Mi silencio en medios no significa inacción. Quiero informar que mi abogado, el Dr. Arica, ya se encuentra gestionando las denuncias correspondientes por violencia psicológica, difamación y desobediencia y resistencia a la autoridad”, comentó San Martín.

PUEDES VER Andrea San Martín gana demanda de alimentos a Juan Víctor y revelan lo que deberá pagar por manutención de su hija

lr.pe
Comunicado de Andrea San Martín. Captura: Instagram

Comunicado de Andrea San Martín. Captura: Instagram

Asimismo, la ‘ojiverde’ afirmó que las declaraciones del padre de su hija generaron ataques masivos en redes sociales, incluso amenazas de muerte contra ella y su familia, por lo que responsabilizó “directamente al señor Juan Víctor Sánchez si se concretaran las amenazas vertidas”.

Finalmente, exigió al expiloto que cese sus acciones en su contra, ya sea mediante redes sociales o de algún otro medio de comunicación.

Juan Víctor revela que Andrea San Martín ejerció actos de violencia contra su gato

Juan Víctor realizó una fuerte acusación en su contra. Durante su participación en el pódcast ‘Por no decirlo’, el jueves 11 de septiembre, reveló con la voz entrecortada que la exchica reality lanzó a su gato contra la pared, lo que habría provocado la muerte del animal.

“¿Sabes lo que hizo ella (Andrea San Martín) cuando se enteró de que el gato se había orinado en otro lado? Lo lanzó contra la pared. No puedo asegurar que eso haya acabado con la vida del animal, pero sí que le trajo consecuencias, y esta persona lo vio (...) El gato no estaba bien”, contó en un inicio el expiloto.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Asimismo, agregó. “Esta persona (Andrea San Martín) salió a decir que al gato, que tanta mala energía que le llegaba a esa persona, había hecho que el gato absorba todo y muera”, compartió. El relato conmovió a Lucia Oxenford, una de las conductoras, mientras que su compañero Israel Dreyfus quedó en shock.

Notas relacionadas
Juan Víctor revela que Andrea San Martín ejerció actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

Juan Víctor revela que Andrea San Martín ejerció actos de violencia contra su gato que terminó en su muerte

LEER MÁS
‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

‘Peluchín’ consternado tras notar extraño detalle en los rostros de Andrea San Martín y Yerko en concierto: “¿Qué le pasó en la cara?"

LEER MÁS
Hijas de Andrea San Martín sorprenden al estrenar su primer negocio con solo 6 y 9 años: “Lanzamos nuestra marca de ropa”

Hijas de Andrea San Martín sorprenden al estrenar su primer negocio con solo 6 y 9 años: “Lanzamos nuestra marca de ropa”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

Gustavo Salcedo confirma relación extramatrimonial de Maju Mantilla y revela que encontró chats entre ella y su productor, según Magaly

LEER MÁS
Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: "Súper orgullosa"

LEER MÁS
Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

Revelan que productor vinculado con Maju Mantilla, Christian Rodríguez, estaría casado: "Tiene pareja"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

Gustavo Salcedo habría confirmado infidelidad de Maju Mantilla con actor colombiano, según productora Verónica Alcántara

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

¿Quién es el productor Christian Rodríguez Portugal, vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Espectáculos

Magaly Medina revela detalles tras vinculo entre Maju Mantilla con su productor:“Información desde hace meses”

Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

Diana Foronda, líder de Área 7, conmueve al hablar de su lucha contra el cáncer y su deseo de vivir: “No quiero morir, quiero luchar”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota