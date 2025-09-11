HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Cuánto duró realmente el matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo? Este es el fin de su relación

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo compartieron dos décadas de vida en común, marcadas por una boda soñada, la llegada de sus hijos y episodios de controversia.

La historia de amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo parecía tener todos los ingredientes de un romance perfecto: belleza, éxito y admiración pública. Ella, recordada con orgullo por el país tras convertirse en Miss Mundo 2004, representaba la elegancia y el carisma de una reina internacional; él, un exdeportista olímpico que transmitía disciplina, constancia y proyección. Juntos formaban una pareja que rápidamente se ganó el respeto y la atención de la prensa, consolidándose como un símbolo de unión entre el espectáculo y el deporte en el Perú.

Sin embargo, detrás de esa imagen de fortaleza y estabilidad, el paso del tiempo fue revelando grietas que poco a poco se hicieron imposibles de ocultar. Entre bodas soñadas, hijos que reforzaron su lazo familiar y episodios que marcaron su vida pública, la relación terminó envuelta en controversias.

El matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo con un final inesperado

Por mucho tiempo, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fueron el reflejo de una vida familiar ejemplar: compartían viajes, asistían juntos a eventos sociales, emprendían proyectos en común y celebraban la llegada de sus dos hijos, que parecían sellar su felicidad. No obstante, lejos de los reflectores, comenzaron a surgir tensiones y situaciones que poco a poco resquebrajaron la imagen de perfección, hasta que las fisuras resultaron inevitables.

La relación, que se prolongó por 19 años con 13 de matrimonio, atravesó todas las etapas posibles: desde un comienzo idílico y una boda de ensueño, hasta etapas de renovación marcadas por rumores de traiciones, desmentidos, reconciliaciones y, finalmente, una separación definitiva. Hoy, el giro que remueve al mundo del espectáculo es que, contrario a lo que se creyó en un inicio, el quiebre no estaría ligado únicamente a Gustavo, sino también a una presunta infidelidad atribuida a Maju.

Tras esta revelación, la narrativa dio un giro inesperado. Ya no se trataba únicamente de la imagen de una esposa dispuesta a perdonar los rumores de infidelidad de su marido, sino de una relación en la que ambos quedaron expuestos a la duda. 

