Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela     
Espectáculos

Karen Dejo enfrenta en vivo a Katia Palma en 'EEG' y la conductora la frena en seco: "Primero te ubicas"

Tensión en 'EEG' entre Karen Dejo y Katia Palma: todo se originó por quejas de Rosángela durante un juego. "Tú estás en posición de competencia y yo de conductora", expresó la conductora del reality.

Karen Dejo y Katia Palma tienen fuerte cruce de palabras en pleno programa en vivo.
Karen Dejo y Katia Palma tienen fuerte cruce de palabras en pleno programa en vivo. | Foto: Composición LR/Esto es guerra.

Tensión en el programa 'Esto es guerra', Karen Dejo y Katia Palma, quien conduce el reality juvenil, tuvieron un fuerte cruce de palabras luego de una competencia en la que, Rosángela Espinoza, se quejó de la actitud de Dejo. "Yo siempre te he defendido Karen, porque eres una gran competidora", resaltó Palma.

Sin embargo, la tensión creció debido a la respuesta de Karen Dejo, quien le dijo que no debería de disfrazar las cosas que son. "Entiendo que lleves la conducción de un programa, pero no trates de disfrazar las cosas que no son", sostuvo Dejo, luego que la acusaran de un presunto maltrato contra Rosángela.

lr.pe

Katia Palma y Karen dejo tienen fuerte cruce de palabras: "Primero te ubicas"

Minutos antes del enfrentamiento entre Katia Palma y Karen Dejo, se realizó el juego de las respuestas en la que, Dejo y Espinoza, como parte de la competencia en 'Esto es guerra', concursaron, al perder Rosángela, Karen Dejo tuvo que tirarle huevos. Según, Espinoza fue muy violento y se quejó en el programa en vivo.

"A ver Karen, espérate. Primero te ubicas, tú estás en posición de competencia y yo de conductora. Cuando tú llegues a ser conductora hablas con tu equipo", comentó algo fastidiada la conductora, Katia Palma. Esto viene a raiz de la queja de una supuesta 'agresión' que aludió Rosánela Espinoza. Katia Palma sale en defensa de Rosángela y es ahí donde comienza el cruce de palabras con Karen Dejo tras dejar entrever que Palma estaría diciendo cosas que no son realmente.

