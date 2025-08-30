David Villanueva llegó al Perú hace 12 años con mucha ilusión de perseguir su carrera actoral. Uno de los primeros espacios que le dio la bienvenida fue 'Esto es guerra', el famoso reality show donde, a pesar de participar solo cuatro meses, dejó un gran impacto en la población. Tras participar en el programa, su brújula profesional cambió y actualmente triunfa como actor en diversas producciones peruanas.

Su paso por Lima fue confuso, todo era distinto a lo que había conocido en España, pero con el tiempo comenzó a entenderla y a sentirse como en casa cada vez que volvía al Perú. Tanto es así que ahora considera que el país "lo abraza como una madre" y que ser extranjero en un nuevo lugar no es malo, por el contrario, le ha ayudado a conocer más de la cultura peruana.

"Cuando llegué tuve un impacto brutal porque Lima es una ciudad muy caótica... pero con los años te das cuenta de que Lima es una gran maestra: te obliga a que tomes decisiones, no quedarte en medio, ser paciente, consciente y te obliga a ver poesía. Por eso, la paciencia que yo he conseguido acá, no la pude haber conseguido en España ni en 80 vidas", reveló Villanueva.

David Villanueva agradece su paso por 'Esto es guerra', pero afirma que no regresaría

Uno de los primeros trabajos que tuvo David Villanueva en Perú fue en el set de 'Esto es guerra', un espacio que él considera como "un reto deportivo". Posteriormente, a este periodo de cuatro meses, ha hecho más producciones como 'La rosa de Guadalupe', 'Amor de madre', 'Mis tres Marías', 'Al fondo hay sitio', 'Eres mi bien', entre otras.

David Villanueva participa en la serie 'Eres mi bien'. Foto: Latina

"Cuatro meses estuve en 'Esto es Guerra' y la sensación que hay es que he estado dos años ahí. O sea, y es loco porque claro, yo estuve un breve paso de tres, cuatro meses... Nunca se me olvidará, fue el 19/08/2013. Yo estaba entrando por la puerta de Santa Beatriz en América Televisión a las 6:00 de la tarde y a las ocho y media cuando yo salí, mi vida cambió en Perú, porque había 100 personas diciendo mi nombre. No entendía ese fenómeno, no entendía un país a nivel popular, me conocía, pero yo no conocía el país. Yo llevaba dos semanas en el Perú", contó sobre su experiencia en el set.

El tiempo que estuvo grabando junto a otros famosos peruanos también le sirvió para conocer más del Perú. Debido a las rutas que tomaban, el actor pudo adentrarse a otras provincias y ciudades del Perú: Tumbes, Tingo María, la Merced, Nazca y Ayacucho. Pero fue Pucallpa el lugar que 'le robó el corazón', donde mantiene un proyecto ecológico y donde regresa en cada oportunidad.

"Ahora le debo todo, le debo todo a esa productora ('Esto es guerra') por confiar en mí. Le debo todo a compañeras como Michelle Soifer, que me apoyó muchísimo, nada más llegar a introducirme dentro de un espacio que para mí era completamente diferente. Yo nunca he hablado mal de 'Esto es Guerra' todo lo contrario... Yo siempre voy a estar agradecido. Fue una fortuna de haber conocido a un país (Perú) como yo lo conocí, gracias a 'Esto es Guerra'", explicó.

David Villanueva mantiene un proyecto ecológico en Pucallpa. Foto: Archivo

Finalmente, dio a conocer que sin bien, 'Esto es guerra' le dio el empujón que necesitaba para seguir haciendo series y cine, no está en sus planes regresar en una nueva temporada.

"Mi breve paso por 'Esto es Guerra' siempre va a ser desde la gratitud, por haberme permitido tener chamba nada más llegar. Está claro que yo no soy chico reality, ni nunca lo he sido, ni nunca lo seré. Mi tendencia nunca será de mostrar mi vida privada públicamente, por lo cual lo mío fue un breve paso impulsor que me ayudó a utilizar una imagen pública mientras yo hacía cortometrajes", reveló Villanueva.