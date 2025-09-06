HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Karen Dejo y Rosángela Espinoza pierden los papeles tras tensa discusión en vivo: “Suéltame”

La exbailarina Karen Dejo confesó estar cansada de los constantes ataques de la modelo Rosángela Espinoza y anunció que solicitará a la producción de EEG que evite enfrentarla.

Karen Dejo y Rosángela se lanzan estos duros mensajes. Foto: Composición LR/Captura.
Karen Dejo y Rosángela se lanzan estos duros mensajes. Foto: Composición LR/Captura.

El reality Esto es Guerra volvió a generar polémica luego de un intenso enfrentamiento entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza. El incidente se produjo durante la dinámica de preguntas y respuestas del viernes 5 de septiembre, cuando Rosángela acusó a su compañera de haber recibido ayuda para responder.

La tensión creció en cuestión de segundos y derivó en un fuerte cruce verbal que no tardó en captar la atención de todos los televidentes.

Enfrentamiento en EEG: Karen Dejo y Rosángela desatan discusión

“Tú duermes conmigo, sueñas conmigo, eres mi fanática. Suéltame. Saca mi nombre de tu cabeza, de tu lengua. Estoy harta de que me menciones para todo. Para lo bueno, Karen Dejo; para lo malo, Karen Dejo; te fue mal en el amor, Karen Dejo; te fue mal en la competencia, Karen Dejo. Suéltame, tu nombre es Rosángela y no Karen Dejo”, dijo en un inicio la bailarina.

Rosángela, lejos de guardar silencio, tomó nuevamente la palabra y arremetió contra Karen y el resto de su equipo. La modelo explicó que lo que realmente incomodó a su grupo fue la sospecha de que ciertos participantes habrían recibido señales durante la ronda de preguntas.

“Si vamos a hablar de esta ronda, yo en ningún momento he hablado. La que sí estuvo hablando todo el rato fue Karen Dejo, que incluso repetía los nombres”, dijo la famosa “Barbie peruana”.

Karen no tardó en interrumpirla, manifestando su fastidio por ser aludida una y otra vez. La discusión se intensificó hasta que Rosángela, visiblemente incómoda, pidió que dejaran de gritar.

“Mira, primero, yo no entiendo por qué la necesidad de gritar. Voy a hacer un pedido especial: un lavado de oído, porque todo el mundo grita acá. Esto no es un callejón, por favor”, agregó. 

