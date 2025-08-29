HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Valentino Palacios reaparece en silla de ruedas tras participar en 'Esto es guerra': "Yo no compito, yo sobrevivo"

En un video difundido en TikTok, Valentino Palacios sorprendió a sus seguidores al aparecer en silla de ruedas mientras se alistaba para participar en el programa de competencias 'Esto es guerra'.

Valentino Palacios, conocido influencer, publicó en TikTok un video en el que aparece en silla de ruedas y con vendas, invitando a sus seguidores a acompañarlo mientras se alista para su trabajo en 'Esto es guerra'. "Yo no compito, yo sobrevivo", sostuvo. Estas declaraciones se dan luego de que, en distintos programas, el influencer sufriera lesiones menores como raspaduras o moretones tras participar en la competencia.

Sin embargo, segundos después, Valentino se levantó para bailar una canción de reguetón, dejando en claro que todo era parte de su contenido. "Obviamente, las que tienen golpes son las débiles; yo, más fuerte que nunca", dijo antes de quitarse las vendas y el maquillaje que simulaban moretones.

lr.pe

Valentino Palacios muestra todo el proceso para llegar al programa y las instalaciones de ‘Esto es guerra’

Valentino Palacios, compartió con sus seguidores no solo el proceso para llegar hasta el set de ‘Esto es guerra’, sino también un recorrido por las instalaciones y las actividades que realiza dentro del programa. Junto a Josi Martínez, mostraron los distintos juegos de los cuales participan en el reality: juegos en piscina, resistencia y de habilidad. El influencer contó que vive en Ventanilla y que el trayecto hasta el canal suele tomarle bastante tiempo, detalle que, según dijo, forma parte del esfuerzo diario para seguir en la competencia.

