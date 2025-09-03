HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Facundo González encara a Valentino Palacios por llegar tarde a 'EEG' y hace fuerte advertencia: "Esto no es TikTok"

Facundo González encaró a Valentino Palacios en 'Esto es guerra' por su tardanza, lo que provocó tensión entre los competidores del reality. “Valentinito, escúchame, esto no es TikTok”, comentó.

Facundo encara a Valentino por su impuntualidad en 'EEG' y lo pone en su sitio: "Esto no es TikTok".
Facundo encara a Valentino por su impuntualidad en 'EEG' y lo pone en su sitio: "Esto no es TikTok".

Facundo González enfrentó a Valentino Palacios durante el programa 'Esto es guerra' debido a que el conocido tiktoker llegara tarde a la competencia. Durante la emisión de 'EEG', González no pudo evitar decir sus comentarios en medio de la tensión por la eliminación en el reality.

Valentino Palacios, se disculpó con sus compañeros debido a su tardanza y comentó que no volvería a pasar. En ese contexto, Facundo aprovechó en mandarle mensaje, "Valentinito escúchame, esto no es TikTok, acá estamos en televisión", expresó alturado.

lr.pe

Facundo González explota por tardanza de Valentino Palacios en 'EEG'

Las palabras Facundo sorprendió incluso a los propios participantes como Rosangela Espinoza, quien le dijo que bajara sus revoluciones, sin embargo, 'El wacho' no se quedó callado. "Baja tu cambio y empieza a llegar temprano porque si no acá cualquiera se puede ir y no pasa nada con los votos", comentó Facundo González.

La propia conductora del programa también intentó calmar la euforia del combatiente, Facundo González, pero aun así siguió dando su opinión. "Yo me he ido muchas veces, Katia, porque a mí siempre me ha pasado lo mismo y sigo acá. ¿Sabes por qué? Porque le doy para adelante y tengo más experiencia que estos chiquitos, pero cumplo el mismo horario, eso que lo respeten".

¿Qué edad tiene Valentino Palacios?

El joven influencer Valentino Palacio, nación el 17 de mayo, del año 2005 y actualmente tiene 20 años de edad. Es muy conocida en la red social TikTok y tiene más de 1 millón de seguidores, actualmente trabaja en el programa reality, 'Esto es guerra'.

