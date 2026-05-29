Mario Vargas Llosa esencial en la Casa de la Literatura Peruana

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En una época marcada por la rapidez de la información, en la que los olvidos son habituales y de los que no se salvan ni nuestras voces referenciales, no podemos dejar de saludar todas las iniciativas que se llevan a cabo para mantener el legado de quien es de lejos uno de los peruanos más trascendentales que hayamos tenido: Mario Vargas Llosa.

Este 2026, se conmemoran 90 años de su nacimiento. En el marco de este aniversario, recibí la siguiente información: la Casa de la Literatura Peruana inauguró ayer jueves 28 la exposición temporal Buenos días, Mario. El despertar de una vocación.

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Sobre Mario Vargas Llosa, desde el año pasado, venimos apreciando libros sobre sus novelas, exposiciones sobre su vida y trabajos especializados sobre su obra. La mayoría de esta producción exhibe un alto nivel de calidad, pero a esta galaxia le hacía falta un enfoque más preciso si queremos saber de qué estaba hecha la obra del Nobel de Literatura 2010.

Ese enfoque nos lo da la Casa de la Literatura Peruana con un proyecto sobre sus años claves, en los que decidió su vocación. La obra que Mario edificó nace precisamente de sus años de adolescencia y juventud. Tal y como lo indica la nota de prensa de la Caslit, la muestra está hecha “a partir de materiales documentales, fotografías, recursos didácticos y audiovisuales que permiten explorar los primeros años del escritor peruano” y está dividida en tres ejes temáticos: “Furioso lector”, dedicado a la infancia y las primeras experiencias lectoras del autor; “Días de prensa”, centrado en sus inicios periodísticos; y “Escritura atravesada”, espacio que aborda los vínculos intelectuales, culturales y políticos que influyeron en la consolidación de su pensamiento narrativo”.

Esta exposición, por las señas vistas, no es para los conocedores únicamente. Es, en esencia, para los más jóvenes y para toda la familia. En su suculento libro de memorias, El pez en el agua, nuestro peruano irrepetible no duda en hacer un recuento de los muchos sacrificios que tuvo que hacer para ser un escritor. Mario Vargas Llosa se propuso serlo y en esa intención fortaleció su vocación con seriedad y compromiso. Mario no era de los que creían en el fuego del talento, que lo tenía, pero que es insuficiente para avanzar en una trayectoria. Su objetivo de vida literaria se basaba en la disciplina y en la lectura voraz, hábito que estuvo con él desde su infancia, incluso en las etapas duras cuando le tocó vivir con su padre, a quien durante muchos años consideró que estaba muerto. El tiempo que Vargas Llosa estuvo de periodista no fue largo. Fue más bien corto. Me refiero a la práctica periodística relacionada con los cierres de edición y no al envío de artículos (columnismo). Esta etapa es igualmente narrada por Mario en sus memorias. El joven autor lo puso todo: salía a las calles, reporteaba y regresaba a la redacción para experimentar la intensidad de los cierres de edición; luego se iba a los bares del centro de Lima y se entregaba a las aventuras de sus madrugadas. Todo eso lo vivió Vargas Llosa. Gracias al periodismo, conoció la bohemia. Vargas Llosa tuvo una corta vida bohemia, pero intensa. Se dio cuenta de que la bohemia le iba impedir ser el escritor que deseaba ser. Para ser escritor, Vargas Llosa se nutrió de todo: leía de todo, sabía que para escribir una novela de alcance total, había que nutrir la mente y el espíritu de todos los conocimientos que tuviera a la mano. Es decir, esta exposición de la Caslit nos ayuda a acercarnos al verdadero legado del Nobel de Literatura: el compromiso y el trabajo con su vocación/pasión. Este es el Vargas Llosa que debemos conocer más.

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Dato:

Como parte de las actividades complementarias, la Casa de la Literatura Peruana desarrollará talleres, visitas guiadas, conversatorios, laboratorios educativos y presentaciones editoriales dirigidas a estudiantes, docentes y público en general.