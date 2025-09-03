HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón impacta con esta confesión sobre su último bebé con Bryan Torres: “Igual a”

Samahara Lobatón sorprendió a sus seguidores al compartir la ecografía de su segundo bebé, fruto de su relación con Bryan Torres.

Samahara Lobatón sorprende con esta confesión en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.
Samahara Lobatón sorprende con esta confesión en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura.

Samahara Lobatón vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un motivo especial. La joven influencer conmovió a sus seguidores al publicar en redes sociales la ecografía de su segundo hijo con Bryan Torres, dejando atrás los conflictos con Youna. Entre sonrisas y mucha emoción, la hija de Melissa Klug no dudó en comentar a quién se parece el bebé que viene en camino.

Samahara Lobatón impacta con revelación sobre el parecido de su hijo

Samahara Lobatón sorprendió en sus redes sociales y esta vez no por una polémica, sino por una tierna revelación que emocionó a sus seguidores. La hija mayor de Abel Lobatón y Melissa Klug compartió en sus redes sociales una nueva ecografía de su segundo bebé, fruto de su relación con el cantante Bryan Torres.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la imagen del pequeño en camino, sino las palabras con las que la influencer acompañó la publicación. Con evidente ilusión, Samahara Lobatón aseguró que su bebé ya muestra un parecido con su padre, Bryan Torres, a pesar de que aún se encuentra en su vientre, detalle que no pasó desapercibido

“Chinito lindo, igualito a su papá”, expresó la creadora de contenido en una de sus historias de Instagram, acompañando la ecografía de su bebé con un tierno corazón azul.

