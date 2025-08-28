HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Espectáculos

Delany López crítica a Samahara Lobatón luego de que participará en el 'EVDLV': "No contaría mi vida por dinero"

Delany López, quien en su momento fue vinculada con Jefferson Farfan, aclaró que ya no mantiene amistad con Samahara Lobatón y que no participaría en EVDLV como su ex amiga.

Delany Lopez crítica a Samahara Lobatón luego de que participará en el EVDLV
Delany Lopez crítica a Samahara Lobatón luego de que participará en el EVDLV | Composición LR/IG - Delanyjashana_lopez/ Difusión

Durante el programa 'Ponte en la cola', emitido el 28 de agosto, Delany López fue consultada sobre su relación con Samahara Lobatón y no dudó en responder. En medio de la transmisión, el conductor lanzó una pregunta directa: "¿Samahara Lobatón hizo bien en revelar intimidades de Farfán?". La modelo, quien en su momento fue vinculada con el futbolista, intentó esquivar el tema, lo que llevó a que le preguntaran de inmediato si seguía siendo amiga de la influencer.

"Ha sido mi amiga (...) No hablamos hace mucho tiempo. El no hablar, el no vernos, creo que hizo que nos alejemos", respondió López. Más adelante, se refirió a lo dicho por Lobatón en 'El valor de la verdad' (EVDLV): "No me incomodó, pero hay muchas cosas que no comparto, porque cada quien tiene su verdad y su punto de vista. (...) Es su verdad, ella pasó por un polígrafo".

Finalmente, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a participar por dinero en 'EVDLV' como su "ex amiga", su respuesta fue tajante: "No".

PUEDES VER: Melissa Klug rompe en llanto al referirse a Jefferson Farfán y Samahara Lobatón: "Dicen que vivo de la pensión"

lr.pe

Delany López envía indirecta a su ex amiga Samahara Lobatón

Delany López le habría enviado una indirecta a su ex amiga al señalar lo siguiente: “Lo que yo te podría decir, y sí quiero que quede claro, porque en algún momento quedó en que yo era desleal, creo que desde el día 1 que mi nombre sonó en la farándula, yo siempre he mantenido una postura de ser leal, no hablar cosas que yo he pasado en algún momento”.

Notas relacionadas
Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

Samahara Lobatón sorprende al vender los zapatos de su hija mayor por S/ 10: “El que yapea primero se lo lleva"

LEER MÁS
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

Magaly Medina lanza fuerte comentario contra Samahara Lobaton tras pedir 30.000 soles a Youna: "También estará manteniendo a Brian, no sabemos"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

LEER MÁS
Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

Natalia Málaga rompe su silencio sobre rumores de relación con Eva Ayllón y lanza potente mensaje: "Es bien desagradable"

LEER MÁS
Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

Daniela Cilloniz le pide perdón a Maju Mantilla tras generar revuelo por sus afirmaciones: "No sabía que Fernando Díaz es casado"

LEER MÁS
El cantante chileno Beto Cuevas sorprende a los peruanos al revelar que le gusta escuchar la música de Tongo: "Todos los clásicos que hizo"

El cantante chileno Beto Cuevas sorprende a los peruanos al revelar que le gusta escuchar la música de Tongo: "Todos los clásicos que hizo"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

Magaly Medina lanza fuertes críticas contra Patricio Parodi tras conocerse la identidad de su nueva 'conquista': "Que hace tremendo manganzón con chibolos"

LEER MÁS
‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

‘Cri Cri’, primo de Jefferson Farfán, rompe su silencio tras salir de prisión: "En su momento, voy a declarar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Espectáculos

'Que Dios nos coja confesados', la imperdible comedia con Laly Goyzueta y Carlos Bañuelos disponible ya en teatro

El cantante chileno Beto Cuevas sorprende a los peruanos al revelar que le gusta escuchar la música de Tongo: "Todos los clásicos que hizo"

Jefferson Farfán estaría consternado tras liberación de su primo 'Cri Cri' y buscarían apelar, según Tilsa Lozano

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Poder Judicial: ordenan sancionar al Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota