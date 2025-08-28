Durante el programa 'Ponte en la cola', emitido el 28 de agosto, Delany López fue consultada sobre su relación con Samahara Lobatón y no dudó en responder. En medio de la transmisión, el conductor lanzó una pregunta directa: "¿Samahara Lobatón hizo bien en revelar intimidades de Farfán?". La modelo, quien en su momento fue vinculada con el futbolista, intentó esquivar el tema, lo que llevó a que le preguntaran de inmediato si seguía siendo amiga de la influencer.

"Ha sido mi amiga (...) No hablamos hace mucho tiempo. El no hablar, el no vernos, creo que hizo que nos alejemos", respondió López. Más adelante, se refirió a lo dicho por Lobatón en 'El valor de la verdad' (EVDLV): "No me incomodó, pero hay muchas cosas que no comparto, porque cada quien tiene su verdad y su punto de vista. (...) Es su verdad, ella pasó por un polígrafo".

Finalmente, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a participar por dinero en 'EVDLV' como su "ex amiga", su respuesta fue tajante: "No".

Delany López envía indirecta a su ex amiga Samahara Lobatón

Delany López le habría enviado una indirecta a su ex amiga al señalar lo siguiente: “Lo que yo te podría decir, y sí quiero que quede claro, porque en algún momento quedó en que yo era desleal, creo que desde el día 1 que mi nombre sonó en la farándula, yo siempre he mantenido una postura de ser leal, no hablar cosas que yo he pasado en algún momento”.