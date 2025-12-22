HOYSuscripcion LR Focus

Daniela Darcourt sorprende con coqueteos con Waldir Felipa y le hace inesperada invitación: “Te veo a la salida”

La salsera peruana Daniela Darcourt llamó la atención de todos tras compartir un peculiar momento con su expareja, Waldir Felipa, durante una de sus presentaciones.

Daniela Darcourt sorprende al coquetear con su ex Waldir Felipa.
Daniela Darcourt sorprende al coquetear con su ex Waldir Felipa.

La artista peruana Daniela Darcourt causó revuelo al interactuar con su ex y bailarín Waldir Felipa en una de sus presentaciones. Los presentes quedaron impactados al ver cómo la salsera se acercó con confianza y realizó una propuesta divertida con toque coqueto.

Samuel Suárez compartió un video de sus 'Ratujas' en sus historias de Instagram donde mostró la escena completa. Daniela bromeó sobre compartir panetón y chocolate, provocando diversas emociones en el público y de Waldir, quien no pudo contener la risa ante el inesperado gesto.

Daniela Darcourt coquetea con Waldir Felipa

Con picardía, Daniela se animó a darle un beso en la mejilla a Waldir y finalizó con la frase: “Listo, te veo a la salida… ¿chicas de casualidad ya es Noche Buena?...con respeto”. El momento fue ovacionado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Este gesto confirma la cercanía que mantienen pese a su ruptura, mostrando que la relación entre ambos continúa con respeto en el ámbito profesional y personal.

Papá de Daniela Darcourt rompe su silencio sobre Waldir Felipa

Hace un mes, el padre de Daniela, Carlos Darcourt, se pronunció por primera vez sobre la ruptura con Waldir Felipa en el programa ‘América Hoy’. Aclaró que no mantiene un vínculo cercano con el bailarín y que respeta las decisiones personales de su hija.

“Yo en temas personales de mi hija, como todo padre, a veces no sirve meterse porque ellos toman sus decisiones”, afirmó Carlos, demostrando prudencia y apoyo hacia la autonomía de Daniela. Su declaración generó comentarios positivos entre los seguidores de la familia Darcourt.

