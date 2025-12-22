HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Christian Cueva habla de su relación con Pamela Franco y le dedica emotivas palabras: “Dios me la mandó a mi vida”

Entre risas y miradas, Pamela Franco también confesó que Christian Cueva la intimida y que siempre la ha cautivado su personalidad, mientras él no dejaba de dedicarle palabras llenas de amor.

La pareja se sentó en el set de la Chola Chabuca y dieron detalles de cómo marcha su relación. Foto: Composición LR
La pareja se sentó en el set de la Chola Chabuca y dieron detalles de cómo marcha su relación. Foto: Composición LR

No ocultan su amor. Christian Cueva y Pamela Franco reaparecieron el último fin de semana frente las cámaras de Esta Noche, programa conducido por la Chola Chabuca, donde se sentaron para hablar sobre su relación.

La pareja, que desde el inicio ha estado en el ojo público, se mostró cómplice y relajada durante la entrevista, abordando cómo atraviesan su romance en el plano sentimental, familiar y profesional. Uno de los momentos más comentados fue cuando el ‘Aladino’ decidió dedicarle unas emotivas palabras a la cantante.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER Christian Cueva se conmueve hasta las lágrimas al recibir mensaje de sus padres: “Hemos estado en los buenos y malos momentos”

lr.pe

La declaración de amor de Christian Cueva

Durante la conversación con Ernesto Pimentel, el jugador del Juan Pablo II aseguró conocer profundamente a Pamela Franco, resaltando no solo su personalidad, sino también los gestos de cariño que ella ha tenido con él en los momentos más importantes de su vida.  

“Sé del noble corazón que ella tiene. Sé la persona que ella es, de qué familia viene y también sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Entonces, esos detalles que ella ha tenido conmigo demuestran y dicen mucho de todo lo que sentimos”, expresó.

PUEDES VER La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

lr.pe

En ese sentido, el futbolista fue consultado sobre qué fue lo que lo enamoró de la artista, respondiendo sin titubeos y dejando en evidencia lo que siente por ella.

"Su nobleza, su gran corazón. Sabemos lo gran mujer que es: exitosa, con un gran talento. Bella, hermosa y encantadora", señaló.

Lo que enamoró a Pamela Franco del ‘Aladino’

Las palabras de Cueva no pasaron desapercibidas para Pamela, quien confesó que, incluso ahora, el futbolista logra ponerla nerviosa. La intérprete de ‘Dime la Verdad’ reveló qué aspectos de la personalidad del jugador la conquistar desde el inicio.

“Te dije que él me pone nerviosa, me intimida. Tiene una personalidad que me gusta mucha. Siempre, desde que lo conocí, me intimidaba”, comentó entre risas.

Christian también aprovechó el espacio de América Televisión para destacar lo detallista que es su pareja. Como se recuerda, la artista tuvo un gesto especial con él durante su reciente cumpleaños, los mismos que fueron compartidos en sus redes sociales. Además, resaltó la complicidad que existe entre ambos y los gustos que comparten.

“Ella es muy detallista. En definitiva, compartimos cosas que nos hacen felices, como el cantar y el bailar. Ella se involucra en mis temas deportivos. Creo que la idea es esa”, concluyó.

Notas relacionadas
Christian Cueva se conmueve hasta las lágrimas al recibir mensaje de sus padres: “Hemos estado en los buenos y malos momentos”

Christian Cueva se conmueve hasta las lágrimas al recibir mensaje de sus padres: “Hemos estado en los buenos y malos momentos”

LEER MÁS
La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

La ‘Chola Chabuca’ entrega premio a Christian Cueva y Pamela Franco como “la pareja del 2025” y las redes explotan: “El chiste del año”

LEER MÁS
Christian Cueva vivió tenso momento con Jack Durán en pichanga: 'Aladino' le propinó un codazo y su rival lo encaró

Christian Cueva vivió tenso momento con Jack Durán en pichanga: 'Aladino' le propinó un codazo y su rival lo encaró

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
"Susy: una vedette en el Congreso": ¿cuántos proyectos de ley presentó realmente Susy Díaz?

"Susy: una vedette en el Congreso": ¿cuántos proyectos de ley presentó realmente Susy Díaz?

LEER MÁS
Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia vuelve a Perú tras dejar a su familia por amor y hace dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

Guillermo Dávila impacta al revelar en 'EVDLV' que no se arrepiente de negar a su hijo Vasco: “No lo podía relacionar conmigo”

LEER MÁS
Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

LEER MÁS
Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

Jorge Benavides revela delicado estado de salud de Enrique Espejo ‘Yuca’ y le dedica emotivo mensaje: “Si existen los milagros…”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025