La pareja se sentó en el set de la Chola Chabuca y dieron detalles de cómo marcha su relación. Foto: Composición LR

No ocultan su amor. Christian Cueva y Pamela Franco reaparecieron el último fin de semana frente las cámaras de Esta Noche, programa conducido por la Chola Chabuca, donde se sentaron para hablar sobre su relación.

La pareja, que desde el inicio ha estado en el ojo público, se mostró cómplice y relajada durante la entrevista, abordando cómo atraviesan su romance en el plano sentimental, familiar y profesional. Uno de los momentos más comentados fue cuando el ‘Aladino’ decidió dedicarle unas emotivas palabras a la cantante.

La declaración de amor de Christian Cueva

Durante la conversación con Ernesto Pimentel, el jugador del Juan Pablo II aseguró conocer profundamente a Pamela Franco, resaltando no solo su personalidad, sino también los gestos de cariño que ella ha tenido con él en los momentos más importantes de su vida.

“Sé del noble corazón que ella tiene. Sé la persona que ella es, de qué familia viene y también sé por qué Dios me la mandó a mi vida. Entonces, esos detalles que ella ha tenido conmigo demuestran y dicen mucho de todo lo que sentimos”, expresó.

En ese sentido, el futbolista fue consultado sobre qué fue lo que lo enamoró de la artista, respondiendo sin titubeos y dejando en evidencia lo que siente por ella.

"Su nobleza, su gran corazón. Sabemos lo gran mujer que es: exitosa, con un gran talento. Bella, hermosa y encantadora", señaló.

Lo que enamoró a Pamela Franco del ‘Aladino’

Las palabras de Cueva no pasaron desapercibidas para Pamela, quien confesó que, incluso ahora, el futbolista logra ponerla nerviosa. La intérprete de ‘Dime la Verdad’ reveló qué aspectos de la personalidad del jugador la conquistar desde el inicio.

“Te dije que él me pone nerviosa, me intimida. Tiene una personalidad que me gusta mucha. Siempre, desde que lo conocí, me intimidaba”, comentó entre risas.

Christian también aprovechó el espacio de América Televisión para destacar lo detallista que es su pareja. Como se recuerda, la artista tuvo un gesto especial con él durante su reciente cumpleaños, los mismos que fueron compartidos en sus redes sociales. Además, resaltó la complicidad que existe entre ambos y los gustos que comparten.

“Ella es muy detallista. En definitiva, compartimos cosas que nos hacen felices, como el cantar y el bailar. Ella se involucra en mis temas deportivos. Creo que la idea es esa”, concluyó.