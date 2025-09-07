HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Espectáculos

Pamela López revela cómo es su nueva rutina al cuidar a sus tres hijos tras perder a sus nanas: "Me levanto 5:20 de la mañana"

En una emotiva entrevista, Pamela López expuso todos los 'sacrificios' que hace sola por el cuidado de sus 3 hijos con Christian Cueva, quienes desde hace un año se quedaron sin nanas. "La gente juzga", expresó.

Pamela López se presentó en 'Esta noche'. Foto: Composición LR/Captura/Facebook
Pamela López se presentó en 'Esta noche'. Foto: Composición LR/Captura/Facebook

La vida de Pamela López ha dado un giro importante en el último año. En su reciente aparición en el programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la 'Chola Chabuca', la esposa del futbolista Christian Cueva sorprendió al revelar que desde hace doce meses no cuenta con el apoyo de personal doméstico en su casa, por lo que ahora asume sola todas las tareas del hogar y la crianza de sus tres hijos, pese a los cuestionamientos que caen sobre ella en redes sociales.

Durante su emotiva entrevista, Pamela López detalló cómo ha reorganizado por completo su rutina para atender las responsabilidades del hogar sin asistencia. "Me levanto 5:20 de la mañana (...) les hago la lonchera, cocino", expresó la ahora creadora de contenidos y pareja de Paul Michael.

PUEDES VER: Rosario Sasieta sorprende al confesar que Christian Cueva le volvió a escribir a Pamela López: 'Él le manda un mensaje'

lr.pe

Pamela López cuenta su día a día criando a sus hijos tras perder a sus nanas

En un tono sincero, Pamela López confesó que cada jornada comienza muy temprano. "Me levanto todos los días a las 05:20 de la mañana, preparo el desayuno, la lonchera, los mando al colegio, cocino, amo cocinar", relató ante cámaras, destacando que todas estas labores las realiza sin la ayuda que anteriormente tenía.

La esposa del jugador de fútbol explicó que esta situación comenzó el mismo día en que él emitió un comunicado —hace un año— marcando un antes y un después en su vida familiar. Desde entonces, se ha encargado de todo lo relacionado con el cuidado y la educación de sus hijos, a quienes considera su motor y fuerza para seguir adelante con sus proyectos.

A pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales por su exposición mediática, Pamela López fue firme al responder: "La gente juzga mucho, pero bueno, yo me metí de todo, estoy acá parada, no esperaba hacer esto, no estaba preparada, es lo que me toca". Con estas palabras, la influencer recordó lo que declaró en su momento, cuando aseguró que nunca pensó en entrar al mundo de la televisión nacional, pero, todo sacrificio lo hacía por sus hijos.

Notas relacionadas
Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

LEER MÁS
Pamela López lanza dardo a Christian Cueva sobre pensión de sus hijos e ironiza en TV: "Una polladita para que me colaboren"

Pamela López lanza dardo a Christian Cueva sobre pensión de sus hijos e ironiza en TV: "Una polladita para que me colaboren"

LEER MÁS
Pamela López le hace emotiva pedido a Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos: "Que siga comportando"

Pamela López le hace emotiva pedido a Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos: "Que siga comportando"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en pleno casting de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

Ricardo Morán descalifica a Carlos Alcántara como jurado en pleno casting de 'Yo soy' y protagonizan acalorado momento

LEER MÁS
César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

César Ritter grita su amor por Mafer de ‘1000 oficios’ y revela qué pasó con ella tras dejar la TV: “Se dedica a otra cosa”

LEER MÁS
Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

Vanessa Pumarica confirma que Christian Cueva le fue infiel a Pamela Franco en los inicios de su relación: "Ella sufría y lloraba"

LEER MÁS
El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

El emotivo mensaje de Juliana Oxenford a Jaime Chincha tras fallecimiento: “Te quiero, vuela alto”

LEER MÁS
Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota