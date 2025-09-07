La vida de Pamela López ha dado un giro importante en el último año. En su reciente aparición en el programa 'Esta noche', conducido por Ernesto Pimentel en su personaje de la 'Chola Chabuca', la esposa del futbolista Christian Cueva sorprendió al revelar que desde hace doce meses no cuenta con el apoyo de personal doméstico en su casa, por lo que ahora asume sola todas las tareas del hogar y la crianza de sus tres hijos, pese a los cuestionamientos que caen sobre ella en redes sociales.

Durante su emotiva entrevista, Pamela López detalló cómo ha reorganizado por completo su rutina para atender las responsabilidades del hogar sin asistencia. "Me levanto 5:20 de la mañana (...) les hago la lonchera, cocino", expresó la ahora creadora de contenidos y pareja de Paul Michael.

Pamela López cuenta su día a día criando a sus hijos tras perder a sus nanas

En un tono sincero, Pamela López confesó que cada jornada comienza muy temprano. "Me levanto todos los días a las 05:20 de la mañana, preparo el desayuno, la lonchera, los mando al colegio, cocino, amo cocinar", relató ante cámaras, destacando que todas estas labores las realiza sin la ayuda que anteriormente tenía.

La esposa del jugador de fútbol explicó que esta situación comenzó el mismo día en que él emitió un comunicado —hace un año— marcando un antes y un después en su vida familiar. Desde entonces, se ha encargado de todo lo relacionado con el cuidado y la educación de sus hijos, a quienes considera su motor y fuerza para seguir adelante con sus proyectos.

A pesar de las críticas que ha recibido en redes sociales por su exposición mediática, Pamela López fue firme al responder: "La gente juzga mucho, pero bueno, yo me metí de todo, estoy acá parada, no esperaba hacer esto, no estaba preparada, es lo que me toca". Con estas palabras, la influencer recordó lo que declaró en su momento, cuando aseguró que nunca pensó en entrar al mundo de la televisión nacional, pero, todo sacrificio lo hacía por sus hijos.