HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Espectáculos

Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

La todavía esposa de Christian Cueva, Pamela López, reveló que el joven no deja de insistirle en la idea de convertirse en padres nuevamente y tener un quinto hijo.

Pamela López revela si está embarazada de Paul Michel. Foto: Composición LR/Captura.
Pamela López revela si está embarazada de Paul Michel. Foto: Composición LR/Captura.

Pamela López y su popular ‘colágeno’, Paul Michael, llegaron al set del programa de ‘La Chola’ dispuestos a contar detalles de la relación que ha estado en boca de todos. La pareja, que ha sido blanco de críticas desde que oficializaron su romance, se mostró tranquila y con ganas de aclarar rumores, dejando ver la química que existe entre ambos.

Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista ligera tomó un giro inesperado cuando Paul Michael hizo una revelación en vivo que dejó a los televidentes sin palabras. Sus declaraciones sobre el futuro de su relación con Pamela generaron sorpresa, risas nerviosas y muchas sorpresas.

ACERCA DE: Rosario Sasieta revela cómo es la situación actual entre Pamela López y Cueva: "Un camino de reconciliación"

lr.pe

Pamela López aclara los rumores sobre un embarazo con Paul Michel 

Pamela López sorprendió en el programa de ‘La Chola’ al confesar que su joven pareja, Paul Michael, no deja de insistirle en la idea de convertirse en padres. “No estoy embaraza, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada”, reveló la aún esposa de Christian Cueva, generando sorpresa en los televidentes.

La confesión de Pamela López sobre el deseo de Paul Michael de tener un hijo juntos no quedó ahí, pues el joven salsero sorprendió con una frase que desató polémica en pleno programa. “La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja”, dijo entre risas.

Para sorpresa de todos, Pamela López puso un alto a los deseos de Paul Michael de convertirse en padre nuevamente y reveló el delicado motivo por el que no podría tener más hijos. “Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso”, confesó en pleno programa, dejando en shock a todos.

Notas relacionadas
Pamela López lanza dardo a Christian Cueva sobre pensión de sus hijos e ironiza en TV: "Una polladita para que me colaboren"

Pamela López lanza dardo a Christian Cueva sobre pensión de sus hijos e ironiza en TV: "Una polladita para que me colaboren"

LEER MÁS
Pamela López le hace emotiva pedido a Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos: "Que siga comportando"

Pamela López le hace emotiva pedido a Christian Cueva tras reencuentro con sus hijos: "Que siga comportando"

LEER MÁS
Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

Pamela López y Paul Michael se emocionan en ‘Esta noche’ al ser consultados sobre posible embarazo de la influencer

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

Fiorella Rodríguez 'encara' a Magaly Medina por acusarla de retocar sus fotos frente su novio de 29 años: "Tan acabada no estoy"

LEER MÁS
Jaime Chincha: conoce la biografía sobre el periodista que ahora estará en canal N

Jaime Chincha: conoce la biografía sobre el periodista que ahora estará en canal N

LEER MÁS
Carolina Braedt y Bruno Vega: ¿quiénes son y por qué se separaron a solo un año de casarse

Carolina Braedt y Bruno Vega: ¿quiénes son y por qué se separaron a solo un año de casarse

LEER MÁS
Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

Kiara Lozano anuncia que ya no hará su ‘baile eléctrico’ en Corazón Serrano y sorprende con pedido a fans: “Ayúdenme ustedes”

LEER MÁS
Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"

Paco Bazán elogia a Gisela Valcárcel en vivo tras nuevo dardo de Magaly Medina: "La reina de la TV"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados Lotería Nacional de Panamá EN VIVO, 7 de septiembre: números ganadores de la lotería de hoy, Sorteo Dominical, vía Telemetro

Horarios y canales confirmados desde Perú de todos los partidos por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Resultados Sorteo Dominical EN VIVO hoy, 7 de septiembre: números ganadores Lotería Nacional de Panamá, vía Telemetro y TVN

Espectáculos

Hermanos Yaipén afirman que Christian Domínguez se fue de la agrupación con todo y mánager: "Se llevó músicos, chóferes, hasta la oficina"

Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

Todas las preguntas que responderá Milena Zárate en 'El valor de la verdad' parte 2 en vivo

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Corte IDH ordena al Perú no aplicar la ley de amnistía a policías y militares

Fallece periodista de La República Jaime Chincha a los 48 años

Jaime Chincha: conoce la trayectoria del reconocido periodista de La República que falleció a los 48 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota