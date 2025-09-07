Pamela López responde a los rumores sobre un posible embarazo con Paul Michel: "Me habla de tener un hijo"

Pamela López y su popular ‘colágeno’, Paul Michael, llegaron al set del programa de ‘La Chola’ dispuestos a contar detalles de la relación que ha estado en boca de todos. La pareja, que ha sido blanco de críticas desde que oficializaron su romance, se mostró tranquila y con ganas de aclarar rumores, dejando ver la química que existe entre ambos.

Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista ligera tomó un giro inesperado cuando Paul Michael hizo una revelación en vivo que dejó a los televidentes sin palabras. Sus declaraciones sobre el futuro de su relación con Pamela generaron sorpresa, risas nerviosas y muchas sorpresas.

Pamela López aclara los rumores sobre un embarazo con Paul Michel

Pamela López sorprendió en el programa de ‘La Chola’ al confesar que su joven pareja, Paul Michael, no deja de insistirle en la idea de convertirse en padres. “No estoy embaraza, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada”, reveló la aún esposa de Christian Cueva, generando sorpresa en los televidentes.

La confesión de Pamela López sobre el deseo de Paul Michael de tener un hijo juntos no quedó ahí, pues el joven salsero sorprendió con una frase que desató polémica en pleno programa. “La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja”, dijo entre risas.

Para sorpresa de todos, Pamela López puso un alto a los deseos de Paul Michael de convertirse en padre nuevamente y reveló el delicado motivo por el que no podría tener más hijos. “Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso”, confesó en pleno programa, dejando en shock a todos.