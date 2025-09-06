La Beneficencia de Lima (SBLM), mediante un comunicado emitido el 4 de septiembre, se pronunció sobre la supuesta transmisión ilegal en vivo realizada en el cementerio Presbítero Maestro por los streamers Milenka Nolasco y Roberto Artigas a través de sus canales de Kick. Ambos estuvieron acompañados por otros creadores de contenido, como Emilio Jaime ('Emil Lacausa') y Diego Requena ('Kajacho').

La institución indicó que dichas transmisiones “no contaban con autorización por parte de la SBLM” y rechazó la “conducta inadmisible” de los participantes, a quienes se les acusó de haber emitido expresiones ofensivas e ingresar de forma indebida a los mausoleos. Además, anunció el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.

Hija de trabajadora del Presbítero Maestro culpó a streamers por la presunta perdida del trabajo de su madre

El 4 de septiembre, la hija de una guía del cementerio Presbítero Maestro denunció públicamente que su madre fue retirada de su puesto luego de una transmisión no autorizada realizada en el camposanto por los streamers Milenka Nolasco, Roberto Artigas, Emilio Jaime ('Emil Lacausa') y otros involucrados, sin contar con el permiso de la Beneficencia de Lima.

En la publicación se lee lo siguiente: "Mi mamá, guía de turismo, coordinó con todos ellos para un tour en el museo el pasado miércoles. Se les indicó que no podían grabar en vivo o para plataformas de pago como YouTube sin un permiso y el pago a la Beneficencia de Lima. Sin embargo, hicieron caso omiso: solo pagaron 12 entradas y el guiado de mi mamá. Alegan que no entendieron las indicaciones, pero hasta ahora no se han pronunciado ante la Beneficencia de Lima. Además, debido a sus actos, le han quitado el trabajo de guiado que tenía mi mamá en las noches."

En una publicación posterior, la SBLM precisó que la trabajadora aún mantiene un vínculo laboral con la entidad “en calidad de guía oficial”.

Milenka Nolasco, Roberto Artigas y Emil se pronuncian sobre la denuncia

Milenka Nolasco, en el programa 'América Hoy', se defendió a sí misma y a Emil, indicando que ninguno de los dos realizó alguna coordinación con el cementerio ni con la entidad encargada. “Simplemente, a nosotros nos dijeron: ‘Vengan, vamos a hacer stream y ya, acá tenemos su disfraz y ya’. (…) Ya pedí disculpas a la señito, a pesar de que yo no sé nada, yo no tengo el conocimiento, no sé nada de las reglas. (…) Que la hija se ponga empática con nosotros, cuando nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué no hablan con los encargados que han quedado con los del cementerio?”, dijo la influencer.

Por su parte, el creador de contenido Carlitos TV se comunicó con los otros dos streamers involucrados. Roberto Artigas le indicó que ninguno de los tres streamers coordino la visita al cementerio, sino que "fuimos invitados por un tercero" y que le indicaron que no podían usar su cámara profesional, por lo que fueron con filmadoras y celulares, pero que "nadie nos dijo que no podíamos hacer stream". Por su parte, Emil, en la misma línea, señaló: "En ningún momento tuvimos comunicación alguna con la guía turística ni con alguna persona encargada del cementerio". Así mismo, señalaron que respaldarían a la trabajadora del cementerio ante la Beneficencia de Lima.

Diego Requena aceptó ser el encargado de coordinar con la Beneficencia de Lima

Durante un live en TikTok, realizado por Carlitos TV, Diego Requena señaló haber sido el responsable de coordinar con la trabajadora del cementerio y con un representante de la Beneficencia de Lima. Además, afirmó que solo se les impuso la restricción de no grabar el recorrido ni ingresar con cámara profesional, pero que en ningún momento se les indicó que no podían realizar una transmisión en vivo.

No obstante, la hija de la trabajadora, quien también participó en la transmisión, sostuvo que “no informaron en ningún momento que realizarían un en vivo, ni que grabarían con fines remunerativos”. Además, afirmó que su madre “sí les dio la indicación de no emitir una transmisión en vivo desde el inicio”, pero que los streamers no acataron la advertencia. Asimismo, acusó a los streamers de haberse burlado de su madre cuando ella se comunicó con ellos el mismo día de la transmisión en vivo. “Mi madre ya se había comunicado con ellos anteriormente y lo único que recibió fueron burlas”, agregó.