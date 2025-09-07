El sábado 6 de septiembre, Glogloking realizó una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick en la que, junto a los streamers 'Emikukis', 'Emetsuki' y 'Matnarok', se propuso construir un cañón artesanal utilizando aire comprimido. Durante la emisión, se pudo ver a los creadores de contenido cortar, pegar y ensamblar distintos materiales que fueron adaptando a dos bidones de agua hasta dar forma al dispositivo.

Una vez terminado el experimento, 'Emikukis' y 'Emetsuki' llenaron el interior de los bidones con aire comprimido, mientras 'Matnarok' sostenía el cañón con ambas manos. 'Glogloking', por su parte, asumió el rol de accionar el gatillo que iniciaría el disparo. Tras varios intentos y luego de pedir a sus compañeras que se mantuvieran a una distancia segura, 'Glogloking' finalmente presionó el mecanismo y el cañón emitió un destello luminoso que confirmaba su funcionamiento. Los streamers celebraron entre gritos de euforia, excepto 'Matnarok', quien lanzó una queja de dolor y advirtió que se había quemado.

Matnarok se quema la mano producto del experimento

Tras el disparo, 'Matnarok' no pudo ocultar el susto: primero lanzó un insulto y luego exclamó: “Hermano, sale humo de mi mano, h*****. Me quemé la mano”. El grupo de streamers tomo la situación con humor. Incluso, el propio 'Matnarok', entre risas, dijo: “Qué chévere”.

Minutos después, decidieron intentar un nuevo disparo, esta vez tomando más precauciones: usaron guantes protectores y contaron con la ayuda de otro de sus amigos para sostener el dispositivo. Sin embargo, pese a los esfuerzos y a los varios intentos realizados, el supuesto “cañón de plasma” no volvió a activarse.

Aun así, los extractos del momento exacto del disparo comenzaron a circular en TikTok, donde rápidamente se hicieron virales y provocaron todo tipo de reacciones entre los seguidores de los creadores de contenido.