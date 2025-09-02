Rosángela Espinoza expresó su malestar con el programa América hoy y señaló que no volverá a dicho set, ya que le faltaron el respeto. | Foto: Composición LR/ TikTok de Rosángela Espinoza/ Facebook de América Hoy

Rosángela Espinoza expresó su malestar con el programa América hoy y señaló que no volverá a dicho set, ya que le faltaron el respeto. | Foto: Composición LR/ TikTok de Rosángela Espinoza/ Facebook de América Hoy

Aunque la semana pasada Gisela Valcárcel anunció el fin de América Hoy, el magazine matutino continúa en emisión bajo la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza, mientras Ethel Pozo permanece en España junto a su hija mayor.

En medio de esta coyuntura, el programa volvió a ser tema de conversación tras los cuestionamientos de Rosángela Espinoza. La exchica reality usó su cuenta de TikTok para afirmar que no volverá como invitada al espacio televisivo. "Me faltaron el respeto", afirmó.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza contra América Hoy?

"Yo no voy a América Hoy, ya no piso ese programa. Cuando pisé, me hicieron eso que yo me quedé... no entendía...", declaró en el video. Espinoza agregó que había acordado previamente con la producción no abordar ciertos temas, pero, según dijo, ese pacto no se respetó durante la transmisión.

Las declaraciones de la 'chica selfie' se suman a la incertidumbre que rodea al programa matinal de América Televisión, actualmente en el centro de rumores y tensiones mediáticas.

¿Qué pasó entre Gisela Valcárcel y América Hoy?

A finales de agosto, Gisela Valcárcel denunció en sus redes sociales que no le permitieron ingresar a América TV para participar como invitada en América Hoy, a pesar de que su presencia ya había sido anunciada. Según la conductora, la decisión se habría tomado porque el canal se sintió incómodo con la promoción de su nuevo proyecto digital, el pódcast Mostritos y Pirañas, que tenía previsto lanzar en su plataforma GVPLAY.

Frente a la polémica, América Multimedia difundió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de censura. La empresa explicó que no se trató de un impedimento, sino de una reprogramación de la visita, debido a que Valcárcel promocionó un producto sin cumplir los protocolos comerciales estipulados en su contrato con GV Producciones, lo que constituiría un incumplimiento contractual.