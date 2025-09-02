HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Espectáculos

Rosángela Espinoza arremete contra América Hoy y asegura que no volverá pisar el programa: "Me faltaron el respeto"

Rosángela Espinoza afirmó en TikTok que no regresará a América Hoy, alegando que le faltaron el respeto y que no se respetaron los acuerdos previos sobre ciertos temas.

Rosángela Espinoza expresó su malestar con el programa América hoy y señaló que no volverá a dicho set, ya que le faltaron el respeto.
Rosángela Espinoza expresó su malestar con el programa América hoy y señaló que no volverá a dicho set, ya que le faltaron el respeto. | Foto: Composición LR/ TikTok de Rosángela Espinoza/ Facebook de América Hoy

Aunque la semana pasada Gisela Valcárcel anunció el fin de América Hoy, el magazine matutino continúa en emisión bajo la conducción de Janet Barboza, Edson Dávila y Valeria Piazza, mientras Ethel Pozo permanece en España junto a su hija mayor.

En medio de esta coyuntura, el programa volvió a ser tema de conversación tras los cuestionamientos de Rosángela Espinoza. La exchica reality usó su cuenta de TikTok para afirmar que no volverá como invitada al espacio televisivo. "Me faltaron el respeto", afirmó.

PUEDES VER: Magaly Medina lanza fuertes comentarios sobre pelea entre Karen Dejo y Rosángela Espinoza: "Se tienen hambre"

lr.pe

¿Qué dijo Rosángela Espinoza contra América Hoy?

"Yo no voy a América Hoy, ya no piso ese programa. Cuando pisé, me hicieron eso que yo me quedé... no entendía...", declaró en el video. Espinoza agregó que había acordado previamente con la producción no abordar ciertos temas, pero, según dijo, ese pacto no se respetó durante la transmisión.

Las declaraciones de la 'chica selfie' se suman a la incertidumbre que rodea al programa matinal de América Televisión, actualmente en el centro de rumores y tensiones mediáticas.

PUEDES VER: Rosangela Espinoza hace fuerte revelación sobre Patricio Parodi: "Ni bien entré a EEG, él me estuvo coqueteando"

lr.pe

¿Qué pasó entre Gisela Valcárcel y América Hoy?

A finales de agosto, Gisela Valcárcel denunció en sus redes sociales que no le permitieron ingresar a América TV para participar como invitada en América Hoy, a pesar de que su presencia ya había sido anunciada. Según la conductora, la decisión se habría tomado porque el canal se sintió incómodo con la promoción de su nuevo proyecto digital, el pódcast Mostritos y Pirañas, que tenía previsto lanzar en su plataforma GVPLAY.

Frente a la polémica, América Multimedia difundió un comunicado en el que rechazó cualquier intento de censura. La empresa explicó que no se trató de un impedimento, sino de una reprogramación de la visita, debido a que Valcárcel promocionó un producto sin cumplir los protocolos comerciales estipulados en su contrato con GV Producciones, lo que constituiría un incumplimiento contractual.

Notas relacionadas
Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

Caso 'Cri Cri': fallo judicial acredita delito de abuso sexual, pero no confirma como culpable a primo de Jefferson Farfán

LEER MÁS
Magaly Medina sobre conductores de 'América Hoy' tras polémico retorno: "Regresaron en filita india"

Magaly Medina sobre conductores de 'América Hoy' tras polémico retorno: "Regresaron en filita india"

LEER MÁS
¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

¿Éxito o fracaso?: así le fue a Gisela Valcárcel en el estreno de su nuevo programa en medio de polémica con canal de TV

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

Pamela Franco lanza inesperado mensaje tras pregunta sobre la conciliación de Cueva y Pamela López: “Encontrará la manera”

LEER MÁS
El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

El inesperado gesto de Pamela López que permitió el reencuentro de Cueva con sus hijos: “Tuve que…”

LEER MÁS
Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

Pamela López revela que Rosario Sasieta no va más como su abogada y anuncia nuevo representante: "He decidido realizar un cambio"

LEER MÁS
Yarita Lizeth preocupa al confesar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

Yarita Lizeth preocupa al confesar que tomará dura decisión en su carrera como cantante: "Hay cosas que debo confesar"

LEER MÁS
Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

Lucía de la Cruz despotrica contra Leslie Shaw tras insulto al videoclip de Marisol: “Es una sin talento”

LEER MÁS
Pamela López anuncia a su nuevo abogado tras la salida de Rosario Sasieta de su defensa

Pamela López anuncia a su nuevo abogado tras la salida de Rosario Sasieta de su defensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Espectáculos

Josimar manda fuerte mensaje a su 'prima' tras negar paternidad de su embarazo: "Voy a hacerme todas las pruebas de ADN”

Milena Zárate revela que fue detenida a los 18 años por un grave delito en 'EVDLV': "Llegaron seis patrullas"

María Fe Saldaña defiende con todo su relación con Josimar en medio de embarazo de la 'prima' del salsero: "Lucho por mi familia"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota