Jimmy Chinchay despide con sentidas palabras a Jaime Chincha y recuerda cómo la gente confundía sus nombres

El periodista Jimmy Chinchay rindió homenaje en vivo a su colega y amigo Jaime Chincha, quien falleció el 7 de septiembre. Recordó su última entrevista juntos y emotivos momentos en Canal N.

Jaime Chincha falleció a los 48 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jaime Chincha falleció a los 48 años. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El fallecimiento de Jaime Chincha el domingo 7 de septiembre ha dejado una profunda huella en el periodismo peruano. Con apenas 48 años, el reconocido conductor de La República partió de forma inesperada, generando conmoción entre colegas, amigos y espectadores. Uno de los más afectados fue su compañero en Canal N, Jimmy Chinchay, quien le dedicó un homenaje en vivo y compartió imágenes inéditas de su última entrevista.

Durante la emisión especial en Canal N, Chinchay expresó su consternación al enterarse de la noticia por medio de un colega de La República. Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, recordó el profesionalismo de Chincha, así como los momentos compartidos dentro y fuera del set. "Desde aquí nuestro homenaje, desde aquí te dedicamos el programa", expresó en la transmisión.

Jimmy Chinchay recordó jocoso momento con su colega Jaime Chincha

En medio de la tristeza por la partida de Jaime Chincha, Jimmy no dejó pasar la oportunidad para recordar con cariño algunos pasajes divertidos que vivieron juntos. Uno de los más recordados fue la confusión constante de nombres entre ambos periodistas, una situación que, con el paso del tiempo, se volvió parte de sus bromas habituales.

“Lo conozco desde hace 25 años, hasta se confunden con los nombres. A ti te dicen Jaime, a mí me dicen Jimmy”, recordó Chinchay en pleno enlace. Incluso rememoró una ocasión en que, por error, lo llamó “Mario” al momento de darle el pase en vivo. Entre risas, Chincha respondió: “Yo hago toda la introducción y me dices Mario...”. Esta complicidad era parte del día a día en Canal N, donde ambos compartieron cobertura de noticias políticas, especialmente desde el Congreso de la República.

La última entrevista de Jaime Chincha: un homenaje en vida a su legado en Canal N

Uno de los momentos más emotivos durante el homenaje fue la difusión de la última entrevista que Jimmy Chinchay realizó a Jaime Chincha. La conversación fue grabada meses atrás con motivo del aniversario de Canal N, medio del que Chincha fue fundador en 1999. En el clip, el periodista reflexiona sobre sus inicios en la televisión y el impacto de su trabajo a lo largo de los años.

“Esto se llama octavo mandamiento de Canal N. Así empezaba Jaime Chincha su programa, así iniciaba cada noche”, se escuchó decir en un fragmento del video. En otro pasaje, Chincha menciona: “Canal N cumple años, los cumplo yo también en la televisión. Mi aniversario es también el 4 de julio”.

Durante la entrevista, también evocó imágenes de su colega en sus inicios: “Yo recuerdo un videoreportero que hacía notas en un helicóptero, un tal Jimmy Chinchay que decía ‘en el aire’”, bromeó con la soltura que lo caracterizaba. El clip fue compartido en redes sociales por Chinchay junto al mensaje: “Vuela alto, Jaime. Solo nos llevas la delantera”.

