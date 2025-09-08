HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mónica Delta deja sentido mensaje tras repentina muerte de Jaime Chincha: “Estamos consternados por esta temprana partida”

La periodista Mónica Delta rindió tributo a Jaime Chincha, destacando su agudeza en entrevistas y su estilo firme al abordar temas políticos en su programa ‘Punto Final’.

Mónica Delta se mostró consternada por la pronta partida de Jaime Chincha. Foto: captura/Latina
Mónica Delta se mostró consternada por la pronta partida de Jaime Chincha. Foto: captura/Latina

El 7 de septiembre de 2025 quedó marcado por la tragedia. Y es que el periodismo peruano se tiñó de luto por la repentina muerte de Jaime Chincha, un destacado comunicador de 48 años que fue parte de La República. La pronta partida ha conmocionado entre sus amigos, seguidores y colegas, quienes aprovecharon sus diferentes espacios para dedicarles emotivas palabras.

Tras darse a conocer que el periodista falleció a causa de un paro cardíaco, varios periodistas destacaron su agudeza en las entrevistas, su amistad y su inconfundible estilo para abordar temas políticos con firmeza y claridad. Ese fue el caso de Mónica Delta, quien el último domingo abrió su programa ‘Punto final’ con un mensaje de respeto y pesar.

“Esta noche, los periodistas en el país estamos de luto. Un compañero a quien conocimos desde muy joven, Jaime Chincha, a los 48 años, sumamente joven, con una surtida carrera en diferentes programas de televisión y de radio. En esta casa también estuvo. Él partió súbitamente, sorpresivamente. Esta madrugada lo encontraron en casa, lamentablemente sin vida. Todos estamos impactados con esta noticia”, manifestó en el espacio dominical de Latina.

PUEDES VER: Sol Carreño conmueve al revelar la sentida promesa que no pudo cumplir con Jaime Chincha: "El tiempo no llegó"

lr.pe

Mónica Delta elogió a Jaime Chincha

Delta también subrayó el contexto difícil en que se dio la muerte de Chincha y del complejo papel del comunicador en nuestro país: “Tuvo que lidiar con la crítica al poder, que es el trabajo que realiza el periodista permanentemente. Jaime parte en un momento y en un contexto donde hay una enorme presión que está viviendo la clase periodista en nuestro país (...) Desde aquí queremos abrazar entrañablemente a la familia que deja Jaime, a sus hijos, a las personas más cercanas”, añadió.

El periodismo peruano lamentó la muerte de Jaime Chincha, destacado comunicador de 48 años, en un paro cardíaco que sorprendió a sus colegas.

El periodismo peruano lamentó la muerte de Jaime Chincha, destacado comunicador de 48 años, en un paro cardíaco que sorprendió a sus colegas.

Además, Mónica Delta resaltó la voluntad al diálogo de Jaime Chincha, quien se caracterizó por abrir puentes con políticos de ideologías extremas. “Podía tener posiciones discrepantes, pero siempre brindaba la posibilidad del diálogo y de la cordialidad más allá de su agudeza como periodista. Estamos todos consternados por esta temprana partida. Vuela alto”, concluyó.

