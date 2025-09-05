El cantante cubano Dayron Martín reapareció en un podcast de YouTube 'Chimi Churri' y fue sorprendido con una incómoda pregunta sobre su pasado sentimental. Durante la conversación, el artista fue consultado directamente por un supuesto romance secreto con Pamela López, expareja de Christian Cueva, y por el enojo que esto habría generado en su entonces pareja, la modelo Anelhí Arias.

“¿Usted ha tenido una relación impropia con Pamela López?”, le preguntó el conductor Christian Byron. Aunque en un inicio Dayron Martín negó de forma tajante, minutos después dejó entrever que podría haber algo de verdad en la historia cuando, entre risas, reaccionó a la insistencia de los conductores.

El cantante cubano confesó sentirse sorprendido por el cuestionamiento, pero no negó que las versiones existan desde hace años. Según se relató en el programa, Anelhí Arias habría mostrado su molestia en aquella época, tras enterarse de un presunto vínculo sentimental entre Dayron y Pamela López.

Pese a ello, el propio cantante intentó desmarcarse del rumor, señalando que su relación con Anhelí Arias ya había terminado cuando se produjeron los hechos que despertaron la polémica. “Anelhí se molestó, pero en vano porque en ese momento que pasó ese transpié, Dayron no estaba con Anelhí”, replicó una de las conductoras, a lo que él respondió con una sonrisa cómplice: “Ya ves”.

El salsero aceptó que conoció a Pamela López cuando vivió por una temporada en Trujillo y lanzó un comentario irónico sobre la comida norteña: "Después de Caribeños de Guadalupe me fui con Los Villacorta a Trujillo a vivir y allí en Trujillo tuve mi vida, ¿me entiendes? y conocí muchas cosas"(...) me encantó la comida norteña".

¿Pamela López tendrá un hijo de Paul Michael?

La aún esposa Christian Cueva y pareja del cantante Paul Michael participará este sábado en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde dará detalles de su conciliación con el padre de sus hijos y de su nuevo romance con el artista, a quien muchos llaman su “colágeno”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un tarotista invitado al programa lanzó una predicción inesperada: “Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?”, consultó en vivo, dejando impactados a López y a Paul Michael. Aunque la empresaria no respondió de inmediato, el enigmático momento desató especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo.