HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen
Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     Mira 'Brutalidad Política' con Curwen     
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Espectáculos

Dayron Martín sorprender al aclarar si tuvo un romance clandestino con Pamela López: Anelhí Arías se habría molestado

El cantante cubano fue puesto en aprietos al hablar de un rumor con Pamela López y la supuesta molestia de su expareja Anelhí Arias.

Pamela López y Dayron Martín se habrían conocido en Trujillo. Foto: composición LR/difusión/Café con la Chevez
Pamela López y Dayron Martín se habrían conocido en Trujillo. Foto: composición LR/difusión/Café con la Chevez

El cantante cubano Dayron Martín reapareció en un podcast de YouTube 'Chimi Churri' y fue sorprendido con una incómoda pregunta sobre su pasado sentimental. Durante la conversación, el artista fue consultado directamente por un supuesto romance secreto con Pamela López, expareja de Christian Cueva, y por el enojo que esto habría generado en su entonces pareja, la modelo Anelhí Arias.

“¿Usted ha tenido una relación impropia con Pamela López?”, le preguntó el conductor Christian Byron. Aunque en un inicio Dayron Martín negó de forma tajante, minutos después dejó entrever que podría haber algo de verdad en la historia cuando, entre risas, reaccionó a la insistencia de los conductores.

PUEDES VER: Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: 'No tiene para pagar el taxi'

lr.pe

Pamela López aclara sobre romance oculto con Pamela López y Anelhí Arías se habría molestado

El cantante cubano confesó sentirse sorprendido por el cuestionamiento, pero no negó que las versiones existan desde hace años. Según se relató en el programa, Anelhí Arias habría mostrado su molestia en aquella época, tras enterarse de un presunto vínculo sentimental entre Dayron y Pamela López.

Pese a ello, el propio cantante intentó desmarcarse del rumor, señalando que su relación con Anhelí Arias ya había terminado cuando se produjeron los hechos que despertaron la polémica. “Anelhí se molestó, pero en vano porque en ese momento que pasó ese transpié, Dayron no estaba con Anelhí”, replicó una de las conductoras, a lo que él respondió con una sonrisa cómplice: “Ya ves”.

El salsero aceptó que conoció a Pamela López cuando vivió por una temporada en Trujillo y lanzó un comentario irónico sobre la comida norteña: "Después de Caribeños de Guadalupe me fui con Los Villacorta a Trujillo a vivir y allí en Trujillo tuve mi vida, ¿me entiendes? y conocí muchas cosas"(...) me encantó la comida norteña".

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

¿Pamela López tendrá un hijo de Paul Michael?

La aún esposa Christian Cueva y pareja del cantante Paul Michael participará este sábado en el programa 'Esta noche' con La Chola Chabuca, donde dará detalles de su conciliación con el padre de sus hijos y de su nuevo romance con el artista, a quien muchos llaman su “colágeno”.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando un tarotista invitado al programa lanzó una predicción inesperada: “Me sale la carta de embarazo. ¿Estás embarazada actualmente?”, consultó en vivo, dejando impactados a López y a Paul Michael. Aunque la empresaria no respondió de inmediato, el enigmático momento desató especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un hijo.

Notas relacionadas
Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

Rosario Sasieta reveló el motivo por el que dejo de ser abogada de Pamela López en juicio en contra Christian Cueva: “No hay pleito"

LEER MÁS
Pamela López tiene inesperada reacción cuando vidente le pregunta si está embarazada de Paul Michael

Pamela López tiene inesperada reacción cuando vidente le pregunta si está embarazada de Paul Michael

LEER MÁS
Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

Magaly Medina admite 'grosera' mentira tras anunciar falso ampay de Ángelo Campos con Angye Zapata y se disculpa en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: "El tiempo va curando"

LEER MÁS
Cantante venezolano Guillermo Dávila le responde a Magaly Medina tras llamarlo ‘patético’ y ‘barrigón’: “Así soy feliz”

Cantante venezolano Guillermo Dávila le responde a Magaly Medina tras llamarlo ‘patético’ y ‘barrigón’: “Así soy feliz”

LEER MÁS
Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

Mark Vito Villanella viaja con Leslie Echevarría a Estados Unidos, pero ocurre lo impensado: “No tiene para pagar el taxi”

LEER MÁS
¿Quién es el hijo de Alfredo Benavides que heredó su talento y brilla en las redes sociales?

¿Quién es el hijo de Alfredo Benavides que heredó su talento y brilla en las redes sociales?

LEER MÁS
Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

LEER MÁS
Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

Kina Malpartida como nunca antes la viste: dejó la televisión peruana, abandonó el boxeo y ahora se luce en impensada faceta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Espectáculos

Mamá de Jefferson Farfán habría llorado y llamado a su sobrino ‘Cri Cri’ tras salir de la cárcel: “Siempre creí en ti”

Expareja de ‘Chiquito’ Flores denuncia que no firma a su hijo y recibe pensión insuficiente: “El bebé te necesita”

Pamela López admite que exige a Christian Cueva pensión de más de S/60.000: “No hay por qué alarmarse”

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota