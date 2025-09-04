HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Pamela López tiene inesperada reacción cuando vidente le pregunta si está embarazada de Paul Michael

La revelación de un posible embarazo en el programa de la Chola Chabuca sorprendió a Pamela López y a su novio, Paul Michael. 

Pamela López y Paul Michael cuentan con 38 y 26 años respectivamente. Foto: Composición LR/América TC/Instagram.
Pamela López fue anunciada como la invitada del programa de la Chola Chabuca, ‘Esta noche’, que se estrenará este sábado 6 de septiembre. En el avance, la trujillana aparece junto a su novio Paul Michael y ambos fueron sorprendidos por un vidente que les leyó el tarot, vaticinando que la aún esposa de Christian Cueva estaría embarazada.

 “Tienes acá la carta de embarazo, ¿estás embarazada actualmente?”, consultó el tarotista a López, mientras ella y el salsero solo atinaban a sonreír.

¿Pamela López está embarazada de Paul Michael?

El breve avance del programa conducido por la Chola Chabuca no mostró la respuesta que habrían dado Pamela López y Paul Michael. Ambos solo sonrieron ante la pregunta, por lo que habrá que esperar al estreno para saber si la trujillana está o no esperando un hijo del joven salsero.

Sin embargo, el posible embarazo no fue el único tema de conversación. Pamela López también hablaría sobre Christian Cueva, mencionando su proceso de conciliación y hasta el nombre con el que tendría guardado al futbolista en su celular: “(¿Decía Cueva?), es un emoji, así marroncito”, contó entre risas. El avance mostró, además, a Paul Michael sorprendiéndola con un ramo de flores.

