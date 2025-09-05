Guillermo Dávila respondió con serenidad a las críticas de Magaly Medina, quien lo calificó de ‘barrigón’ y ‘patético’. | Foto: Composición LR/ Latina/ YouTube de Magaly Medina

El cantante venezolano Guillermo Dávila reaccionó con serenidad a los comentarios de Magaly Medina, quien lo llamó ‘patético’ y ‘barrigón’ en su programa tras verlo en La noche habla, espacio conducido por Tilsa Lozano.

En entrevista con Todo se filtra, Dávila aseguró que las críticas no lo afectan y que prefiere mantener el buen humor. “Yo soy feliz, así como soy. Me hablan de lo que ella dijo y respondo: ‘Ah, qué bien’. No lo vi, prefiero ‘chamuyar’”, señaló entre risas.

Magaly Medina cuestiona el desempeño de Guillermo Dávila en televisión

La popular conductora había cuestionado su desempeño en televisión, se burló de su aspecto físico y recordó que olvidó parte de la letra de sus canciones. Por otra parte, Dávila, al ser consultado sobre si volvería a sentarse en el set de Magaly, no dudó en dejar la puerta abierta. “Yo también iría, ¿cómo no?”, respondió con una sonrisa y recordó que en su anterior visita la experiencia fue cordial y respetuosa.

Con su frase “Soy feliz como soy”, el recordado galán de telenovelas dejó en claro que prefiere enfocarse en su trayectoria y en el cariño del público antes que en las críticas pasajeras sobre su físico. Además, subrayó que la música sigue siendo su prioridad, pues actualmente planea nuevas presentaciones en el Perú, país donde conserva una base fiel de seguidores.