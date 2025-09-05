HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alfredo Benavides sorprende al confesar por qué terminó su amistad con Andrés Hurtado: "Me enteré de muchas cosas"

El actor cómico reveló detalles inéditos de su amistad con Andrés Hurtado, hoy recluido en Lurigancho, y explicó los motivos que lo llevaron a cortar todo vínculo con él.

Alfredo Benavides se sinceró sobre su amistad con Chibolín. Foto: composición LR/YouTube/Magaly
Alfredo Benavides se sinceró sobre su amistad con Chibolín. Foto: composición LR/YouTube/Magaly

El actor cómico Alfredo Benavides rompió su silencio en el podcast de YouTube de Magaly Medina y sorprendió al contar detalles inéditos sobre su relación con Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. El integrante de 'JB en ATV' reconoció que su amistad con el exconductor se quebró de manera definitiva luego de descubrir hechos que lo afectaron directamente.

“Yo rompí mi amistad prácticamente con él porque me enteré de muchas cosas que habían pasado en las cuales se había tomado mi nombre y corté con él. Ha tomado una decisión que se sabe este públicamente que él no quiere que lo visite nadie”, confesó Alfredo Benavides al explicar la razón de su distanciamiento con Chibolín, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de Lurigancho mientras es investigado por presunto tráfico de influencias y cohecho activo.

PUEDES VER: Christian Cueva sorprende al someterse a retoque para aumentar la libido: Pamela Franco también lo hizo meses atrás

lr.pe

Alfredo Benavides Confiesa cómo fue su amistad con Chibolín y por qué terminó

Durante la entrevista, Alfredo Benavides recordó cómo era la dinámica de su amistad con Andrés Hurtado, marcada por constantes llamadas y encuentros. "Él me llamaba a la 1 de la mañana, y me decía, "¿Qué estás haciendo?, ¿no tienes hambre?", contó el actor cómico, y agregó que no tenía problema en acudir a su llamado a cualquier hora del día.

El humorista señaló que, pese a la cercanía, con el tiempo empezó a descubrir aspectos que lo llevaron a dar un paso al costado. “He llegado a entender y a descubrir muchas cosas que me han afectado, no por el tema de que me consideren su amigo, sino por lo que él definitivamente ha hecho en su vida”, comentó con sinceridad.

En su diálogo con Magaly Medina, el actor cómico también se refirió a cómo era Chibolín como amigo. Según relató, aunque Hurtado aparentaba ser muy amiguero. “Yo me imagino este que él tenía un mundo que no compartía con mucha gente. Él te podía solucionar muchos problemas en realidad", declaró Benavides.

"Él era una persona que se podía sentar a conversar con cualquiera. Yo le podía decir, por ejemplo, tengo un problema con una persona en tal sitio y él iba y se iba y sin que le digas también iba y decía, "Perdón, usted tiene un problema con tal." Entonces, él era una persona que no le tenía miedo a nada y creo que ahora, lamentablemente, él sí le debió tener miedo a algo que es lo que le está pasando actualmente”, expresó.

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

Alfredo Benavides se pronuncia sobre investigación que lo vincula con Chibolín

Alfredo Benavides no dudó en pronunciarse sobre las investigaciones que alcanzan a su excompañero Andrés Hurtado. “Voy a ser totalmente sincero porque también me han involucrado con el tema Chibolín. Yo hace poco iba a declarar por un tema que declaró una tercera persona sobre mí, que Chibolín había pedido un favor”, manifestó el actor, dejando en claro que esta situación también lo afectó personalmente.

