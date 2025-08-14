HOYSuscripcion LR Focus

Jonathan Maicelo revela posible vínculo de Samantha Batallanos con Andrés Hurtado 'Chibolín': "La apoyó con unos temitas"

Jonathan Maicelo visitó 'Amor y fuego' para hablar sobre su conflicto legal con Samantha Batallanos, quien lo acusó de agresión física y psicológica durante su relación.

Jonathan Maicelo visitó 'Amor y fuego'.
Jonathan Maicelo visitó 'Amor y fuego'. | Foto: Composición LR/Instagram/Samantha Batallanos

Jonathan Maicelo visitó el set de 'Amor y fuego' para hablar sobre el proceso legal que aún mantiene con su expareja, Samantha Batallanos, quien lo acusó de agresión física y psicológica durante su relación. En su intervención, el exboxeador detalló cómo Batallanos utilizó los medios de comunicación a su favor. En particular, mencionó que la modelo ingresó a un programa de televisión que la respaldó en ciertos aspectos, lo que la habría ayudado a posicionar su versión de los hechos.

Lo más revelador de todo fue cuando, Maicelo señaló que Batallanos trabajó con Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por tráfico de influencias. “Yo no solo lo que veo, ella cogió los medios a su favor, entro en un programa de televisión que la cual también este la apoya en ciertas cosas. Estuvo trabajando un tiempo con ‘Chibolín’, creo. ‘Chibolín’ la apoyó con unos temitas ahí”, precisó.

PUEDES VER: Samantha Batallanos advierte peligro de cárcel para Jonathan Maicelo tras minimizar agresiones en su contra: "¡Basta ya!"

lr.pe

Además, el deportista explicó que fue el propio 'Chibolín' quien presentó a Batallanos con un abogado que la asistió durante el proceso judicial. “Creo que ‘Chibolín’ le presenta al abogado, Le presenta el abogado, ¿verdad, Carlos? Le presenta el abogado para que le apoyen el tema este judicial”, agregó.

Jhonathan Maicelo habla sobre su proceso legal con Samantha Batallanos

Al respecto, el conductor del programa, Rodrigo González 'Peluchín', le preguntó al competidor si existía una amistad entre Hurtado y Batallanos. A lo que él respondió: “Ah, de 'Chibolín'. Sí, de todas maneras, sí, de años se conocían, aparentemente. Yo no tengo mucho claro eso. Nada más puedo decir eso".

En cuanto a la relación entre el exconductor de 'Sábado con Andrés' y la creadora de contenido, Maicelo comentó que Hurtado mantenía una comunicación constante con Batallanos.

PUEDES VER: Samantha Batallanos confiesa que se arrepiente de haber intentado volver con Jonathan Maicelo: "Tenía que hacerse justicia"

lr.pe

“Bueno, ‘Chibolín’ le escribía cada rato y le decía que yo no entrara la casa que en la cual estaba  ella viviendo. Ella tenía un apartamento en Miraflores en la cual ella no quería que yo vaya, algo había ahí que yo este me extrañaba”, reveló.

Además, Maicelo añadió que la modelo tenía alquilado un apartamento en Miraflores y, según él, ella no quería que él visitara ese lugar. ”Había un apartamento que ella estaba en Miraflores, alquilado y bueno”, destacó. Sin embargo, precisó que no sabía quién se encargaba del pago del alquiler. "No lo sé, pero ella no lo pagaba”, concluyó.

