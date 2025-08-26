HOYSuscripcion LR Focus

Streamers

Joven expone mal trato de productora de ZacaTV tras quejarse por el cambio de zona en el ZacaFest: "Te devuelvo tu plata y te vas"

Según explicó la usuaria peruana en TikTok, el asiento que le designaron al llegar al evento del streaming ZacaTV no coincidía con la que había comprado a través de Teleticket.

La joven peruana expresó su incomodidad por el respuesta que le dio la mamá de Giacomo Benavides, productora de ZacaTV.
La joven peruana expresó su incomodidad por el respuesta que le dio la mamá de Giacomo Benavides, productora de ZacaTV. | Foto: composición LR/TikTok/@aloondradra/X

Una polémica gira en torno al popular streaming ZacaTV. Un joven peruana denunció a la productora del canal de YouTube, María Fernanda Ubierna, conocida como Mamite y expareja de Alfredo Benavides, por el mal trato que recibió de su persona al reclamar por su asiento. Según explicó en su video de TikTok, adquirió por Teleticket una entrada para la segunda fecha al ZacaFest frente al escenario. Sin embargo, cuando llegó al evento, se percató que el orden de los sitios era diferente a lo que se mostraba en el mapa de la página web.

Aunque comentó su incomodidad a una de las chicas de staff, logró acercarse a Stefano Tosso para pedir si podría resolverse el inconveniente. De acuerdo con la joven, fue en ese momento que intervino Mamite, madre de Giacomo Benavides, quien la dejó sorprendida con su polémico comentario.

PUEDES VER: 'Somos los que somos' en Zaca TV: conoce de qué trata y quiénes conforman el programa de entretenimiento

lr.pe

"Yo había seleccionado la zona casi en el medio. Cuando llegué dije: ¿qué pasó? y es que habían puesto los sitios completamente diferentes a como yo lo compré en Teleticket. Pagué por algo y quería disfrutarlo porque pagué para estar en el medio y no en una esquina. A mí me costó y ahorré para comprarme mi entrada (...) Me acerqué a Stefano y estaba ahí Mamite (...) ella voltea, me dice qué pasó y yo le cuento", explicó la joven.

"Me habló muy hostil y me sorprendí la verdad porque pensé que era diferente. Me dijo: 'no hay problema, te devuelvo tu dinero y te vas'. Yo me quedé callada, luego (reaccione) y le dije: 'no se preocupe', y me retiré", añadió.

PUEDES VER: ¿Quién es el hijo de Alfredo Benavides que heredó su talento y brilla en las redes sociales?

lr.pe

Usuaria habría bajado el video porque no conocería a streamers de ZacaTV, según Ric la torre

El video rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. Uno de los influencers que comentó sobre el tema fue Ric La Torre, quien en una conversación para el canal de YouTube La Roro Network, explicó que logró contactarse con la joven. Según su versión, compañeros cercanos al círculo de Giacomo Benavides, Isabella Salandela, Miranda Capurro, Michelle Onetto y Domenico Benavides, le recomendaron que elimine el video pues, si hacía pública su queja, no tendría la oportunidad de conocerlos.

"Yo le escribo porque la flaca bajó su video, pensando que ya encontró solución y me dice: 'me dijeron que yo no los podría conocer si yo hacía esto público'. Yo tengo los chats con ella. Ojo que esto no se lo dijo alguien de la producción (de ZacaTV), sino que ella conocía gente que posiblemente podía ayudarla a conocerlos. Es fanática", comentó el tiktoker.

