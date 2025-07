Durante una reveladora entrevista en el podcast ‘Café con la Chévez’, el popular cómico peruano Alfredo Benavides sorprendió al contar detalles inéditos sobre la peculiar propuesta que recibió por parte de un amigo suyo, un hombre soltero, multimillonario y con intenciones serias de formar una familia. Según relató el miembro de ‘JB en ATV’, este personaje estuvo tan interesado en su compañera de elenco Gabriela Serpa que incluso llegó a ofrecerle un lujoso obsequio con tal de que le facilitara un encuentro con ella.

“Gaby lo sabe, yo se lo conté y en algún momento hice una videollamada con él y con Gaby. Me dijo: ‘Mira, gordo, yo quiero conocer a Gaby… quiero casarme con ella, es una chica linda’”, reveló Benavides durante la charla, dejando en claro que la propuesta iba mucho más allá de una simple cita casual. Según detalló el cómico, su amigo no dudó en tentarlo con una oferta difícil de ignorar: “Tú me presentas a Gabriela Serpa, vamos a cenar donde quieras… yo te regalo una camioneta del año, la que tú escojas”.

El actor cómico, de 54 años, explicó que su amigo multimillonario estaba tan cautivado con Gabriela Serpa que incluso llegó a proponerle matrimonio sin conocerla en persona. “Quería tener una familia, y si ese tipo se casaba con Gabriela… iba a dejar la televisión, iba a hacer una vida, pero se iba a codear con los 'pipirisnice' de Lima”, comentó el humorista, describiendo cómo su amigo imaginaba un futuro completamente diferente junto a la popular bailarina y actriz cómica.

A pesar de la millonaria propuesta, Alfredo Benavides aseguró que no se sintió cómodo fungiendo de intermediario entre su amigo y Gabriela. “Le dije no. ¿Pero por qué? Porque ella no va a querer, me va a decir por qué voy a salir con alguien que no conozco”, relató con firmeza, aclarando que antepuso el respeto por su compañera antes que cualquier beneficio económico. Esta anécdota incluso fue recordada recientemente en los camerinos del programa ‘JB en ATV’, cuando Benavides volvió a mencionar la curiosa historia frente a la propia Serpa.

El cómico también destacó el elevado nivel de vida de su amigo, comparándolo con el círculo social de personajes como Brunella Horna, esposa del político Richard Acuña. “Mira, te digo una cosa, Brunella Horna iba a quedar chiquita. A ese nivel, era una cosa impresionante, un tipo con grado de príncipe, una cosa así. Era el príncipe azul de verdad y lo bloqueé”, confesó Benavides, generando asombro por la magnitud de la propuesta que decidió rechazar.