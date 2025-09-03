HOYSuscripcion LR Focus

Caso Andrés Hurtado: Fiscalía cita a Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro por presunto de lavado de activos

La Fiscalía amplía la investigación contra Andrés Hurtado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias, citando a Benavides y Cantoro a declarar.

Fiscalía citó a cómico y futbolista en el marco de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. Foto: composición LR
La Fiscalía continúa ampliando la investigación contra Andrés Hurtado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. El Ministerio Público citó al comediante Jorge Benavides, más conocido como 'JB', y al futbolista Tiago Cantoro, quienes deberán dar explicaciones sobre operaciones económicas vinculadas al caso. Ambos forman parte de una lista de 21 personas convocadas a declarar.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
El Poder Judicial autorizó, además, el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Hurtado, así como de otros investigados, entre ellos la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y empresarios allegados. Con esta medida, las autoridades buscan rastrear movimientos financieros que permitan determinar si existieron operaciones ilícitas.

Las citaciones también alcanzan a Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, medio señalado como plataforma de contactos políticos vinculados al entorno de 'Chibolín'. La Fiscalía sostiene que estos nexos habrían servido para facilitar influencias y beneficios indebidos en distintas entidades del Estado.

Desde el penal de Lurigancho, Hurtado envió un manuscrito al Tribunal Constitucional (TC) alegando arraigos familiares y laborales para solicitar que se evalúe su excarcelación. Su defensa, encabezada por el abogado Elio Riera, insiste en que la figura de “tráfico de influencias en cadena” invocada por la Fiscalía no está contemplada en el Código Penal, por lo que han pedido el archivo del caso. Sin embargo, las investigaciones continúan y las declaraciones previstas en septiembre serán claves para definir el rumbo del proceso.

PUEDES VER: Congreso busca amordazar al periodismo y sancionarlo con penas restrictivas de la libertad

Andrés Hurtado acude al TC para revertir su prisión preventiva

El pasado 14 de julio, Andrés Hurtado envió una carta manuscrita al TC solicitando la revisión urgente de su habeas corpus con la intención de anular la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde octubre de 2024, impuesta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción. En el documento, autoriza a su defensa legal, encabezada por el abogado Elio Riera, a gestionar esta solicitud y solicitar una audiencia que permita una revisión exhaustiva de su caso.

En la misiva, Hurtado pide que sean consideradas sus condiciones personales y arraigos familiares como garantía suficiente para proseguir el proceso en libertad, asegurando no representar riesgo de fuga. Además, denuncia que la imputación de un "tráfico de influencias en cadena" carece de fundamento legal y lo ha separado de su familia "de forma injusta".

La defensa de 'Chibolín' ya había agotado las instancias ordinarias: la apelación fue rechazada por la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial, por lo que esta vez recurre a la justicia constitucional. El TC aún no ha determinado si convocará audiencia para revisar el fondo del recurso, conforme a sus procedimientos internos.

