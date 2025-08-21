HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alfredo Benavides sorprende al ‘pedirle matrimonio’ a Gabriela Serpa en pleno programa: "Lo que más anhelo es estar a tu lado"

El cómico Alfredo Benavides protagonizó un emotivo momento al arrodillarse frente a Gabriela Serpa y entregarle un anillo en una divertida ‘pedida de mano’, lo cual despertó la emoción de los internautas.

Gabriela Serpa quedó sorprendida por propuesta de Alfredo Benavides. Foto: composición LR/difusión
Gabriela Serpa quedó sorprendida por propuesta de Alfredo Benavides. Foto: composición LR/difusión

En una escena inesperada y cargada de humor, el cómico Alfredo Benavides sorprendió a la modelo Gabriela Serpa al protagonizar una romántica 'pedida de mano' en el programa 'JB en ATV'. Entre risas y emoción, el integrante del espacio humorístico se arrodilló frente a su compañera para entregarle un anillo y dedicarle unas conmovedoras palabras.

“Gaby, ya tanto tiempo dando vueltas sobre el mismo tema... después de pasar por tantas cosas, lo que más anhelo es estar a tu lado”, expresó Benavides, arrancando aplausos y gritos en el set, mientras Gabriela Serpa respondía emocionada con una ocurrencia que encendió aún más el ambiente: “Por fin, Gabriela de Benavides”.

lr.pe

Alfredo Benavides le ‘pide matrimonio’ a Gabriela en pleno programa de 'JB en ATV'

El momento comenzó con un Jorge Benavides nervioso y emocionado, tomando de la mano a la bailarina y mirándola fijamente a los ojos. En medio de bromas y carcajadas de sus compañeros, el actor cómico dejó ver un lado más sensible, confesando sus sentimientos con un tierno mensaje: “Espero que el próximo año podamos seguir trabajando juntos en el circo con toda la familia QR. Gaby, ¿quieres casarte conmigo?”, dijo, generando algarabía en el set.

La respuesta de Serpa fue inmediata y afirmativa, lo que provocó una avalancha de aplausos y risas. Aunque se trató de un sketch del programa, la química y complicidad entre ambos fue tan evidente que en redes sociales muchos seguidores comentaron que parecía un compromiso real.

lr.pe

Alfredo Benavides confiesa que su amigo le ofreció costoso regalo a cambio de conocer a Gabriela Serpa

Durante una entrevista en el podcast ‘Café con la Chévez’, Alfredo Benavides sorprendió al revelar que un amigo suyo, soltero y multimillonario, llegó a hacerle una peculiar propuesta con tal de conocer a su compañera Gabriela Serpa. “Gaby lo sabe, yo se lo conté y en algún momento hice una videollamada con él y con Gaby. Me dijo: ‘Mira, gordo, yo quiero conocer a Gaby… quiero casarme con ella, es una chica linda’”, confesó el cómico, asegurando que el interés de su amigo iba mucho más allá de una simple cita.

El integrante de 'JB en ATV' incluso contó que este personaje intentó tentarlo con una oferta difícil de rechazar. “Tú me presentas a Gabriela Serpa, vamos a cenar donde quieras… yo te regalo una camioneta del año, la que tú escojas”, relató Benavides. Asimismo, agregó que el millonario estaba tan cautivado que no dudó en pensar en un matrimonio inmediato: “Quería tener una familia, y si ese tipo se casaba con Gabriela… iba a dejar la televisión, iba a hacer una vida, pero se iba a codear con los 'pipirisnice' de Lima”.

