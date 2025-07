Giacomo Benavides, creador de contenido digital en Zaca TV, regresó al foco mediático luego de compartir un video en el que aparece levantando la bandera del Perú durante un concierto de la agrupación surcoreana Twice. La escena, ocurrida originalmente en 2022 durante una presentación en Los Ángeles, fue recuperada en redes sociales este 28 de julio con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El hijo del comediante Alfredo Benavides aprovechó su cuenta de Instagram para republicar el icónico clip por Fiestas Patrias, acompañado del mensaje “Feliz 28 de julio”. Este gesto simbólico encendió las plataformas digitales, que no tardaron en recordar el momento en que el joven streamer fue captado por las pantallas gigantes del recinto.

Giacomo Benavides y su video viral en el concierto de Twice

El video, grabado en uno de los conciertos de la gira estadounidense de Twice en 2022, muestra a Giacomo Benavides ubicado en las primeras filas, aprovechando un momento para alzar la bandera del Perú. La imagen fue proyectada en las pantallas del estadio y, desde entonces, el clip se convirtió en un referente para la comunidad k-pop peruana.

En esta reciente publicación, Benavides reactivó el orgullo nacional entre sus seguidores. Frases como “Orgullo peruano”, “Siempre con la bandera” y “Así se hace” dominaron los comentarios. Además, varios usuarios compartieron el video en sus propias cuentas, consolidando una vez más su carácter viral.

Giacomo Benavides y su afición con la cultura pop

La relación de Giacomo Benavides con la cultura pop no es nueva. En 2024, fue noticia luego de que Taylor Swift comentara uno de sus videos en TikTok, donde interpretaba a su estilo el tema 'The Smallest Man Who Ever Lived'. “This is the official music video”, escribió la artista estadounidense, causando la inmediata reacción del influencer: “Taylor Swift comentó mi video en TikTok. Estoy llorando hace cuatro horas y aún no lo proceso. Nuestra rubia ya conoce Barranco”.

Actualmente, Benavides se encuentra otra vez en Estados Unidos y ha revelado que planea asistir a un próximo concierto de Blackpink, otra de las agrupaciones más populares del k-pop. Desde sus redes, ha compartido los retos para conseguir entradas y la emoción previa al evento.