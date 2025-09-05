Carlos Galdós confiesa que no dejará herencia a sus tres hijos y da su polémica razón: “Se los hice saber”

Carlos Galdós volvió a sorprender con sus declaraciones al confesar que no dejará su herencia a sus tres hijos, de 7, 9 y 19 años, fruto de dos matrimonios distintos. En un video viral publicado en su página oficial de Facebook, el presentador de televisión aseguró que sus primogénitos ya están al tanto de su decisión.

“La proyección que yo tengo de mis hijos es tan pobre que tengo que dejarles su ‘guardadito’. Pobrecitos, no vaya a serles falta, que terminen siendo unos salvajes que no pudieron. Yo no lo veo así, honestamente. Y bueno, se los hice saber”, expuso Galdós, de 50 años.

Carlos Galdós revela la polémica razón por la que no dejará herencia a sus hijos

Carlos Galdós explicó su decisión de no dejarle herencia a sus hijos, asegurando que no desea verlos enfrentados por dinero en las reuniones familiares.

“¿Tú crees que yo voy a dejar algún dinero? Yo veré que hago con alguna propiedad, la vendo, la liquido, no sé. Lo que menos quiero generar es esta conversación entre hermanos para que se fileteen el dinero de padre. No estoy de acuerdo con eso, me parece algo terrible”, señaló con tranquilidad el exconductor de ‘La noche es mía’.

Además, precisó que él decidirá qué hacer con su patrimonio, recordando que apenas tiene 50 años. “Yo, mi patrimonio, me lo voy a tirar encima. Yo de viejito ya veré que hago. No sé, me voy a vivir a una isla, agarraré los billetes y los pasaré por una trituradora. ¿De dónde partiría la necesidad de dejarles un guardadito a unos adultos?”, sentenció el locutor radial, quien está casado desde 2023 (su tercera boda) con María del Carmen Cornejo.

Carlos Galdós se negó a pagarle la universidad a su hija

Carlos Galdós reveló recientemente en un video de Tiktok que rechazó pagarle la universidad a su hija, pese a que ella misma se lo solicitó. Esta decisión provocó que la adolescente se distanciará de él y dejará de hablarle por varios meses. “Me costó el silencio de mi hija. Me costó un juicio muy incómodo por parte de ella y ciertos sectores de la familia”, contó el humorista.

Sin embargo, al explicar el motivo, afirmó que ya se había encargado de financiar sus estudios escolares que incluían un programa internacional, lo que le permitía postular a alguna beca en el extranjero.

“Yo como padre les doy las herramientas a mis hijos, pero yo no les tengo que construir ni la casa ni la vida. Así de simple”, declaró.