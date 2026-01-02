Rossy War sorprende al contar que quiso hacer servicio militar durante adolescencia: "Algún día"
La cantante peruana de tecno cumbia señaló que aún "no pierde las esperanzas" para enlistarse, pero que debido a su exitosa carrera musical y apretado horario el deseo se ha visto frustrado.
- Rossy War revela que su hijo Tony se alejó un año de ella tras resentirse por impactante razón: “Me ha costado hablar con él”
- Rossy War creó una de sus canciones más conocidas tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con otras mujeres: "Me puse a escribir"
A través de una íntima entrevista, la cantante Rossy War sorprendió al revelar un deseo poco conocido de su vida privada; y es que la popular 'Reina de la tecno cumbia' aseguró que en su etapa como adolescente quiso asistir al servicio militar tras llegar a Lima de su natal Madre de Dios. Además, señaló que dicho objetivo aún está presente en su vida adulta.
"En esa época que estaba en quinto de secundaria salió para que las mujeres sirvieran a su patria, el servicio militar de las mujeres. Solamente se servía en Lima porque en provincias no había", contó War, al igual que sostuvo que fue su madre quién no se lo permitió en ese momento. "Mi mamá me dijo 'no, primero termina de estudiar tu secundaria', y luego ya no me respondió", sostuvo para ‘Café con la Chevez’.
TE RECOMENDAMOS
CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD
PUEDES VER: Rossy War revela que su hijo Tony se alejó un año de ella tras resentirse por impactante razón: “Me ha costado hablar con él”
Rossy War confiesa que quiso enlistarse durante adolescencia
La cantante señaló que el no poder cumplir aquel deseo de adolescente la puso triste, sin embargo, hasta ahora conserva las esperanzas a pesar de que se le han presentado muchos inconvenientes debido a la agenda de su carrera musical. Como se conoce, la legendaria artista lleva más de 25 años de trayectoria en la música tecno cumbia.
"La verdad yo soy una militar frustrada porque yo sí lo hubiese sido. En serio, hasta ahora he estado queriendo asimilarme, estoy a punto y todo, pero luego me dicen 'no puedes, nos ha salido una gira", dijo
PUEDES VER: Rossy War creó una de sus canciones más conocidas tras encontrar chats comprometedores de Tito Mauri con otras mujeres: "Me puse a escribir"
Rossy War asegura que su objetivo continúa vigente
Asimismo, Rossy sostuvo que es consciente de que el proceso para el enlistamiento requiere de responsabilidad y tiempo, siendo esto último, un punto muy importante también para su trabajo en la música. "Dicen que por lo menos tengo que estar un par de semanas encuartelada y eso es imposible. Nosotros vivimos de la música, es mi trabajo, entonces no puedo darme ese lujo", señaló.
No obstante, emocionada volvió a recalcar que mantiene las ganas de hacer el servicio militar, puesto que representa a uno de sus deseos más frustrados. "Bueno, me digo que algún día, aún no pierdo la esperanza", expresó entre risas.