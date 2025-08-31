HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jefferson Farfán celebra victoria de su hijo tras pedido de Melissa Klug de apoyarlo en el fútbol: "Bien ganado"

La 'Foquita' asistió al partido de su hijo menor en la liga de Alianza Lima y celebró su victoria, tras el pedido público de Melissa Klug de apoyarlo más en el fútbol.

Jefferson Farfán tiene dos hijos con Melissa Klug. Foto: composición LR/difusión/Instagram
Jefferson Farfán tiene dos hijos con Melissa Klug. Foto: composición LR/difusión/Instagram

El exfutbolista Jefferson Farfán compartió con orgullo la reciente victoria de su hijo menor, fruto de su relación con Melissa Klug, quien integra la liga menor de Alianza Lima. La 'Foquita' presenció el partido y también celebró en redes sociales el desempeño del pequeño, a quien llamó con cariño “mi chocolatero mayor”.

Este gesto del exdelantero de la selección peruana ocurre días después de que la popular 'Blanca de Chucuito' le pidiera públicamente, en entrevista con 'Magaly TV, la firme', que apoyara más seguido a su hijo en su gran pasión por el fútbol. “Ha ido un par de veces, como dos o tres, aprovecharía para decirle que vaya más seguido y lo motive porque el fútbol es su pasión”, expresó en televisión.

PUEDES VER: Madre de ‘Cri Cri’ confiesa que devolvió a Jefferson Farfán la camioneta que le regaló a su hijo: 'No somos materialistas'

lr.pe

Jefferson Farfán orgulloso por victoria de su hijo en partido de fútbol

El pasado domingo 31 de agosto, el hijo menor de Jefferson Farfán y Melissa Klug jugó un partido con la liga menor de Alianza Lima, en el que consiguió una importante victoria. El exfutbolista asistió al encuentro para alentar a su heredero y, tras el triunfo, compartió con él una tarde especial en casa.

A través de sus historias de Instagram, la 'Foquita' mostró su satisfacción con un mensaje cargado de cariño: “Qué calorcito. Con mi galáctico aquí, relajado, después de su partido que ganó hoy día, mi hijito, el Jeremy, mi lateral, mi chocolatero mayor”. Además, compartió imágenes junto con su hijo en el que le dice "Bien ganado", por su victoria.

PUEDES VER: Ana Siucho comparte conmovedor mensaje en medio de las revelaciones de Edison Flores sobre su separación: 'Ojalá la vida sea más bonita'

lr.pe

Melissa Klug pidipo a Jefferson Farfán apoyar a su hijo

Días antes de este gesto, Melissa Klug había expresado su preocupación en televisión nacional. En declaraciones a 'Magaly TV, la firme', comentó que, aunque Jefferson Farfán ha asistido en pocas ocasiones a los encuentros de su hijo, espera que lo haga con mayor frecuencia para motivarlo.

Además, la empresaria chalaca aseguró que continuará velando por los derechos de sus hijos, ya que ahora, con el paso del tiempo, sus necesidades son mayores, incluyendo la posibilidad de que su hijo mayor con el exfutbolista estudie en el extranjero. Asimismo, remarcó que no teme a las demandas interpuestas por su expareja y que su prioridad siempre serán sus hijos.

