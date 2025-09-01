Durante años, el llamado "búnker" de Jefferson Farfán fue uno de los lugares más comentados entre figuras del espectáculo y deportistas. Ubicada en el exclusivo distrito de La Molina, la mansión del exfutbolista peruano vuelve a ser noticia tras revelarse nuevos detalles sobre su lujoso interior, mientras se especula que la propiedad estaría en venta por aproximadamente 4.5 millones de dólares.

Las recientes declaraciones de Macla Villamonte, locutora y conductora del pódcast 'Mostritos y pirañas', han arrojado luz sobre lo que se vivía dentro de esta famosa residencia, donde la privacidad y el entretenimiento iban de la mano. Aunque la conductora aclaró que nunca asistió a una de estas reuniones, sí compartió lo que sus amigas le contaron sobre las fiestas organizadas en la mansión de Jefferson Farfán.

Sin señal, pero con discoteca y tragos: detalles de mansión puesta en venta de Farfán

Según contó Macla Villamonte, la vivienda del exjugador de la selección peruana no era solo un hogar de lujo, sino un auténtico centro de entretenimiento privado. “Mis amigas sí fueron y me contaron que el búnker es realmente un búnker, no tienes adentro señal”, dijo la conductora, haciendo referencia a los niveles de aislamiento dentro del inmueble.

Uno de los detalles más llamativos fue la existencia de una discoteca dentro de la propiedad. “Farfán tiene como una discoteca dentro de su propia casa, y bajas… ahí no hay señal”, relató. Este tipo de infraestructura poco común en viviendas residenciales refuerza la exclusividad de la mansión de Jefferson Farfán, que hoy podría ser adquirida por una millonaria suma en el mercado inmobiliario.

Además de la discoteca subterránea, la casa tenía espacios acondicionados como boxes, similares a los de un club nocturno, donde los invitados eran separados en grupos. Otro aspecto que llamó la atención fue el acceso libre al alcohol durante las fiestas: “El trago era gratis”, añadió la conductora del pódcast, destacando el nivel de producción detrás de estos eventos privados.

Invitaciones exclusivas y un ambiente de alta privacidad

Aunque Macla Villamonte no llegó a ingresar al famoso búnker de Jefferson Farfán, sí fue invitada por un amigo futbolista durante una de las noches más activas en la escena limeña. “Farfán está haciendo ahorita una fiesta, hay que movernos, vámonos para allá”, le comentó su contacto. Sin embargo, ella declinó la propuesta porque sentía que “ya era mucho”.

Otro dato revelador fue la posibilidad de que los celulares fueran incautados durante algunas de estas fiestas, aunque Villamonte no lo confirmó directamente. Cuando un colega en su pódcast le preguntó si era verdad que requisaban los teléfonos, ella respondió con cautela: “Depende de la fiesta que haga”.

El inmueble, conocido popularmente como el búnker de Farfán, fue durante años uno de los puntos más codiciados entre los círculos sociales de alto perfil en Lima. Ubicado en La Molina, un distrito reconocido por su seguridad y exclusividad, el valor estimado actual de la propiedad alcanzaría los USD 4.5 millones, según fuentes del mercado inmobiliario, aunque Farfán no ha confirmado oficialmente la venta.