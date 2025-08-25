HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Elías Montalvo envía contundente mensaje tras el presunto 'affaire' con Paul Michael, pareja de Pamela López: "Se molestó"

El tiktoker Elías Montalvo se pronunció sobre los rumores de una relación con Paul Michael y reveló por qué decidió alejarse definitivamente de la pareja conformada por el cantante y Pamela López.

Elías Montalvo envía contundente mensaje tras el presunto 'affaire' con Paul Michael, pareja de Pamela López. Foto: Composición LR/Difusión/captura TikTok
Elías Montalvo envía contundente mensaje tras el presunto 'affaire' con Paul Michael, pareja de Pamela López. Foto: Composición LR/Difusión/captura TikTok

Elías Montalvo volvió a ser noticia luego de declarar públicamente que ya no volverá a hablar sobre Paul Michael ni Pamela López. Las declaraciones surgieron luego de los comentarios que realizó en el programa 'Todo se filtra', donde insinuó haber tenido un acercamiento con el actual novio de López, situación que desencadenó una fuerte molestia de parte de los involucrados.

“Todo fue en broma y lo aclaré, me disculpé con él, pero se molestó. Igual les guardo cariño”, expresó el creador de contenido, quien decidió poner punto final al tema para evitar mayores conflictos. El popular tiktoker señaló que prefiere tomar distancia y respetar la decisión de la pareja.

Renzo Spraggon insinúa en vivo que Paul Michael y Elías Montalvo tuvieron una aventura amorosa: ''Andaban juntos''

lr.pe

Elías Montalvo aclara situación con Paul Michael

Durante una entrevista para el programa de espectáculos 'Todo se filtra', Elías Montalvo rompió su silencio sobre su vínculo con Paul Michael, cantante de la Orquesta Candela y pareja de Pamela López. Aunque en un inicio habló con soltura sobre la relación de amistad que mantenían, el influencer terminó confesando que prefiere mantenerse al margen.

“Ya no hablaré más de ellos, sobre todo porque me lo han pedido. Prefiero tomar mi distancia”, afirmó Montalvo, reconociendo que su cercanía con Paul Michael habría generado malentendidos. Según comentó, desde que el cantante ingresó a la agrupación salsera, dejaron de tener contacto, e incluso con Pamela López también cortó comunicación.

Elías Montalvo lanza misteriosa respuesta sobre supuesto romance con Paul Michael: 'Le he causado inseguridades'

lr.pe

¿Qué dijo sobre los rumores del presunto 'affaire'?

Elías Montalvo no esquivó las preguntas sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Paul Michael. Aunque aclaró que sus palabras se malinterpretaron, dejó entrever que su expareja de amistad podría haberse sentido incómodo con la situación: “Paul y yo nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido muchísimas cosas juntos… quizás le he causado inseguridades”.

En sus declaraciones, el tiktoker también cuestionó la actitud distante de Michael, insinuando que el cantante solo se acercaba cuando requería algo específico. “No hablamos desde que él entró a Orquesta Candela. A veces las personas solo te escriben cuando necesitan algo”, añadió.

