Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la influencer Pamela López sorprendió al público con una impactante revelación sobre su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. En medio de una entrevista, la también madre de los hijos del deportista afirmó que, cuando ambos atravesaban un intento de reconciliación, se enteró de que el actual jugador del Emelec ya tenía un vínculo cercano con otra mujer.

Lejos de referirse a Pamela Franco, con quien el jugador fue vinculado públicamente tras la ruptura, López detalló que la tercera persona en esta historia sería una mujer distinta, descrita como "una morochita" y que actualmente residiría fuera del país. La declaración encendió las redes sociales y generó una ola de comentarios.

Pamela López asegura que Cueva estuvo con una "morochita"

En medio de una conversación televisiva, Pamela López compartió que fue ella misma quien le confesó a Christian Cueva un beso con otra persona, el exchico reality Piero Arenas, mientras intentaban reconciliarse. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del público fue su declaración posterior: la confirmación de que, al mismo tiempo, se enteró de que Cueva mantenía contacto cercano con otra mujer, de la cual no quiso revelar su identidad.

“El padre de mis hijos tiene conocimiento de eso (el beso con Piero) porque fui yo quien le contó. El decirte por qué sería generar otro morbo más. No te voy a dar el nombre, pero fue esa misma noche que yo me enteré, cuando con el padre de mis hijos estaba tratando de reconciliarme, me enteré de un nuevo personaje. Pero la chica creo que ya está haciendo su vida. Una morochita que está por allá, lejos del país”, afirmó Pamela López en cámara.

La declaración generó suspicacias entre los conductores y reporteros del programa 'Ponte en la cola', quienes incluso deslizaron una posible pista sobre la identidad de la mujer mencionada. Una de las reporteras del programa de espectáculos comentó: "¿No será la sobrinísima de...? No, mejor lo dejamos ahí nomás", dejando entrever que podría tratarse de una figura con alguna notoriedad pública o relación cercana a otra personalidad conocida.