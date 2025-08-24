HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000 por falsa acusación a empresa     
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?
¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     ¿A qué hora juega Universitario vs. Alianza Lima por la Liga 1?     
Espectáculos

¡No es Pamela Franco! Pamela López lanza explosiva confesión y asegura que Christian Cueva estuvo con otra mujer tras ruptura

¿Le fue infiel a Pamela Franco? Pamela López reveló que Christian Cueva habría tenido una relación con otra mujer antes de iniciar su vínculo con la cantante de cumbia y expuso sorpresivos detalles.

Pamela López expone a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube
Pamela López expone a Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube

Durante su participación en el programa 'Ponte en la cola', la influencer Pamela López sorprendió al público con una impactante revelación sobre su aún esposo, el futbolista Christian Cueva. En medio de una entrevista, la también madre de los hijos del deportista afirmó que, cuando ambos atravesaban un intento de reconciliación, se enteró de que el actual jugador del Emelec ya tenía un vínculo cercano con otra mujer.

Lejos de referirse a Pamela Franco, con quien el jugador fue vinculado públicamente tras la ruptura, López detalló que la tercera persona en esta historia sería una mujer distinta, descrita como "una morochita" y que actualmente residiría fuera del país. La declaración encendió las redes sociales y generó una ola de comentarios.

PUEDES VER: Pamela López enfrenta a expareja de Paul Michael tras tildarlo de 'mantenido': 'Completa desconocida'

lr.pe

Pamela López asegura que Cueva estuvo con una "morochita"

En medio de una conversación televisiva, Pamela López compartió que fue ella misma quien le confesó a Christian Cueva un beso con otra persona, el exchico reality Piero Arenas, mientras intentaban reconciliarse. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del público fue su declaración posterior: la confirmación de que, al mismo tiempo, se enteró de que Cueva mantenía contacto cercano con otra mujer, de la cual no quiso revelar su identidad.

“El padre de mis hijos tiene conocimiento de eso (el beso con Piero) porque fui yo quien le contó. El decirte por qué sería generar otro morbo más. No te voy a dar el nombre, pero fue esa misma noche que yo me enteré, cuando con el padre de mis hijos estaba tratando de reconciliarme, me enteré de un nuevo personaje. Pero la chica creo que ya está haciendo su vida. Una morochita que está por allá, lejos del país”, afirmó Pamela López en cámara.

La declaración generó suspicacias entre los conductores y reporteros del programa 'Ponte en la cola', quienes incluso deslizaron una posible pista sobre la identidad de la mujer mencionada. Una de las reporteras del programa de espectáculos comentó: "¿No será la sobrinísima de...? No, mejor lo dejamos ahí nomás", dejando entrever que podría tratarse de una figura con alguna notoriedad pública o relación cercana a otra personalidad conocida.

Notas relacionadas
Emelec vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: canal para ver a Christian Cueva por la fecha 26 de la LigaPro de Ecuador

Emelec vs Independiente del Valle EN VIVO HOY: canal para ver a Christian Cueva por la fecha 26 de la LigaPro de Ecuador

LEER MÁS
Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

Christian Cueva advierte acciones legales contra diario de Ecuador por involucrarlo en fiesta de 18 horas: "Afecta mi reputación personal"

LEER MÁS
Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

Examiga íntima de Pamela Franco asegura que cantante es manipulada por Christian Cueva: "No es ella"

LEER MÁS
'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

'El valor de la verdad' con Greissy Ortega: ¿Dónde ver el programa en vivo y online?

LEER MÁS
Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

Perfil de Greissy Ortega: quién es la nueva participante de El valor de la verdad en vivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

Melissa Klug defiende a su hija Samahara Lobatón tras críticas por su tercer embarazo: “Ella ama ser mamá”

LEER MÁS
Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: "Que bueno verlo bien de salud"

Gustavo Bueno reaparece en redes tras 4 meses de ausencia en 'Al fondo hay sitio' y conmueve: "Que bueno verlo bien de salud"

LEER MÁS
Melissa Klug expone sorpresivos detalles del último encuentro que tuvo con Jefferson Farfán: "Tuvimos un acercamiento"

Melissa Klug expone sorpresivos detalles del último encuentro que tuvo con Jefferson Farfán: "Tuvimos un acercamiento"

LEER MÁS
Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

Melissa Klug confiesa que planea organizar partido de fútbol para pagar $300.000 a Jefferson Farfán: "Llamaría a todos"

LEER MÁS
"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

"Fui yo quien te dejó": el mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara el fin de su matrimonio

LEER MÁS
Melissa Klug responde fuerte sobre la figura paterna de Abel Lobatón en la vida de sus hijas: "No lo necesitaron"

Melissa Klug responde fuerte sobre la figura paterna de Abel Lobatón en la vida de sus hijas: "No lo necesitaron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Espectáculos

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Magaly Medina cuestiona el anuncio público de Gustavo Salcedo tras su separación con Maju Mantilla: ''Decía que la pública es ella"

Rodrigo González y Gigi Mitre defienden a Maju Mantilla y se van con todo contra Gustavo Salcedo: "Florerazo"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota